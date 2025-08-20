Icon Menü
Kreisliga Ost: Pöttmes empfängt den BC Aichach

Fußball Kreisliga

Horrorstarter gegen Aufstiegsanwärter

Pöttmes empfängt den BC Aichach. Was dem Schlusslicht Hoffnung macht.
    • |
    • |
    • |
    Der Trainer und der Hoffnungsträger: Mersad Fakic (rechts) könnte in der Elf von Fabian Scharbatke gegen Aichach wieder Minuten bekommen.
    Der Trainer und der Hoffnungsträger: Mersad Fakic (rechts) könnte in der Elf von Fabian Scharbatke gegen Aichach wieder Minuten bekommen. Foto: Adrian Goldberg

    „Drei Minuten im Herbst“ - könnte der Titel eines gefeierten Bestsellers sein oder aber die Überschrift, die über dem vorletzten Aufeinandertreffen der Fußballer des TSV Pöttmes und des BC Aichach prangt. 3:1 führte der TSV an jenem grau-trüben Oktobersonntag im Jahr 2024 in Aichach, ehe er zwischen der 84. und der 87. Minute noch drei Tore kassierte und verlor. Im Rückspiel der vergangenen Saison holte der BCA ein 0:2 auf, 2:2 hieß es am Ende. Dennoch sind es Ereignisse, die Fabian Scharbatke Zuversicht verleihen. Zeigen sie doch, dass die Mannschaft des Pöttmeser Spielertrainers in der Lage ist, mit den Großen der Liga mitzuhalten.

