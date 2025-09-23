Neue Coaches stehen schon fest: SC Griesbeckerzell entlässt Trainerduo

Am Ende kam die Trennung nicht überraschend: Kreisligist SC Griesbeckerzell hat sein Spielertrainer-Duo Björn Wohlrab und Patrick Szilagy entlassen. „Die letzten Spiele sind nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt SCG-Fußballchef Benedikt Oswald. Richten sollen es nun zwei bekannte Gesichter: Metin Bas und Manuel Schweizer.

Bas war bereits von 2016 bis 2019 Trainer des Sportclubs, Manuel Schweizer lange Spieler in Zell. „Beide kennen den Verein. Das war auch ein Grund, warum wir uns für sie und nicht für jemand Fremden entschieden haben“, erklärt Oswald. Die beiden sollen den strauchelnden Absteiger aus der Bezirksliga – nach acht Spielen mit gerade einmal sieben Punkten Drittletzter – wieder in die Spur bringen. Oswald sagt: „Wir mussten uns etwas einfallen lassen, damit es die kommenden Wochen wieder besser läuft.“

Die Trennung von Wohlrab und Szilagy sei ihm vor allem persönlich „brutal schwergefallen“, sagt Oswald: „Es war unangenehm, das zu entscheiden, die beiden haben auch alles gegeben. In erster Linie steht aber immer der Verein. Und es hat einfach nicht so funktioniert, wie wir gehofft haben.“ Das Team habe er am Montag informiert, am Dienstagabend folgt eine weitere Sitzung, in der die Vereinsverantwortlichen ihre Beweggründe schildern.

Björn Wohlrab und Patrick Szilagy sind Geschichte, Metin Bas übernimmt beim SC Griesbeckerzell

Dort wird auch Metin Bas mit von der Partie sein, der schon einen Tick früher Bescheid wusste: „Ich war total überrascht, als am Sonntagabend der Anruf kam, ob ich als Feuerwehrmann einspringen kann.“ Der Kontakt sei nie ganz abgerissen, aus alter Verbundenheit habe er dann schließlich zugesagt – und im Prinzip nur ein Ziel: „Der Klassenerhalt. Aber dafür muss ich erst einmal die Spieler kennenlernen.“ Aus seiner ersten Amtszeit kennt Bas lediglich noch Tobias Wiesmüller, alles Weitere wird noch Zeit benötigen: „Ich habe ein Konzept im Kopf, aber will noch nicht zu viel verraten.“

„Keinen Groll“ hegt dagegen der nun ehemalige Trainer Björn Wohlrab: „Gefühlt kam es nicht ganz aus heiterem Himmel. Dass es nicht einfach war in den vergangenen beiden Jahren, wissen wir alle.“ Im Endeffekt müsse die Mannschaft Leistung auf den Rasen bringen. Die sei eine gute Truppe, die gemeinsame Arbeit habe ihm „großen Spaß“ gemacht: „Es sind gute Leute, die beim SC Griesbeckerzell arbeiten. Es war eine schöne Zeit.“

In der Kreisliga Ost ist das nicht der einzige Trainerwechsel: Wie die Sportfreunde Friedberg am Dienstag bekannt gaben, hat Trainer Thomas Holzapfel nach der 0:4-Niederlage gegen den BC Adelzhausen den Impuls zur Trennung selbst gegeben. Vorerst übernimmt Co-Trainer Serkan Demharter das Kommando.