Aichach erwartet wieder ein heißes Duell – SVE ersatzgeschwächt

„Aichach gegen Alsmoos, das ist immer ein heißes Duell“: Markus Kurzhals, Spielertrainer des BC Aichach, spricht aus Erfahrung. Somit darf man am Sonntag um 15 Uhr im Spitzenspiel der Kreisliga Ost wieder ein packendes Derby an der Schrobenhausener Straße erwarten. Zuletzt lief es für die Aichacher vorzüglich, drei Siege mit insgesamt zehn Toren, dazu kommt eine Heimbilanz vom Feinsten: vier Auftritte, vier Siege und 14:0 Tore.

Was zusätzlich für den Rangzweiten spricht, das freut den Coach natürlich ebenso: „Wir haben uns auswärts stabilisiert. Jetzt wollen wir dranbleiben.“ Der Gegner habe zuletzt zweimal verloren gegen Kontrahenten, denen sein Team auch unterlegen war. Bei diesem Aspekt wirkt Kurzhals geradezu martialisch: „Jetzt wollen wir in die offene Wunde hineinstechen.“ Wobei seinen Leuten klar ist: Landen sie den nächsten Heimsieg, dann werden sie einen möglichen Konkurrenten um einen Spitzenplatz für die nächste Zeit auf hintere Ränge verschoben haben. Derzeit beträgt der Abstand zwischen den beiden Teams bereits sechs Zähler. Die personelle Situation sieht gut aus bei den Gastgebern.

Makellose Heimbilanz des BC Aichach – SV Echsheim-Reicherstein ist in der Liga angekommen

Unter ganz anderen Vorzeichen steht am Samstag ab 16 Uhr die Partie des SV Echsheim-Reicherstein gegen die Sportfreunde aus Friedberg. Wer hier als Verlierer vom Feld geht, der hat zumindest für die nächste Zeit seinen Platz im Keller der Tabelle. Bei den Gästen ist es aufgrund der Misserfolge zu einem Trainerwechsel gekommen. Hat dieses Thema Auswirkungen auf den SV? Dessen Spielertrainer Simon Landes hat sein Team im Training am Dienstag darauf hingewiesen und betont: „Für uns ändert sich damit eigentlich nichts, wenn nun ein anderer am Spielfeldrand steht.“ Die Friedberger erwiesen sich zuletzt als arg anfällig in der Defensive, nicht weniger als sechsmal in Folge kassierten sie jeweils vier Treffer.

Der Neuling aus dem Nordwesten des Landkreises bekam gleich zu Beginn der Saison die Übermacht des BC Aichach zu spüren, als er dem Vizemeister mit 0:4 unterlag. Doch danach holte man acht Punkte aus vier Partien, der Aufsteiger aus der Kreisklasse Neuburg war angekommen in der Kreisliga Ost. „Die letzten Wochen waren schon zäh“, muss Landes einräumen. „Wir sind in einigen Spielen nicht an unser Leistungsvermögen herangekommen.“ Diese Schwächephase ist auch auf die personelle Situation zurückzuführen. Landes: „Wir kommen ein bisschen auf dem Zahnfleisch daher.“ Stürmer Luis Hertl fehlt nach wie vor als Urlauber, Co-Trainer Ivan Brekalo schlägt sich seit Wochen mit Blessuren rum.