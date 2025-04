Kreisliga Derby als Zweiteiler: BCA binnen fünf Tagen zweimal gegen Leahad

Double Feature heißt es in den Kinos, wenn der erste und zweite Teil eines Blockbusters unmittelbar aufeinander folgend gezeigt werden. Eine Doppelvorstellung steht ab heute auch in der Fußball-Kreisliga Ost an. Der BC Aichach empfängt den TSV Inchenhofen, nur vier Tage später steigt das eigentliche Hinspiel, das am Mittwochabend nachgeholt wird. „So eine Konstellation habe ich noch nie erlebt“, sagt da selbst der erfahrene Aichacher Spielertrainer Markus Kurzhals. „Eine sehr eigenwillige Ausgangslage“, kommentiert sein Inchenhofener Pendant Martin Stammler.

