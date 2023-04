Kreisliga

17.04.2023

Pöttmes schießt sich im Derby gegen Echsheim aus dem Keller

Plus Scharbatke-Elf feiert Derbysieg. Weil das Rinnenthaler Heimspiel ausfällt, kann Tabellenführer Griesbeckerzell seinen Vorsprung ausbauen. Inchenhofen hofft weiter.

Weil Verfolger Rinnenthal am Wochenende ungewollt aussetzen musste, steht der SC Griesbeckerzell nun mit fünf Punkten Vorsprung an der Spitze der Fußball-Kreisliga Ost. Auch der Kampf gegen den Abstieg bleibt spannend.

TSV Pöttmes – Echsheim 2:0



Mit einem größtenteils ungefährdeten und auch verdienten 2:0-Derbysieg vor rund 300 Zuschauern gegen den SV Echsheim-Reicherstein hat der TSV Pöttmes seinen aktuellen Aufwärtstrend der letzten Spiele bestätigt und einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Bereits in der 9. Minute köpfte der an diesem Tag überragend aufgelegte Stefan Klink nach Vorlage von Mersad Fakic den Ball ins Tor. Die Gäste bekamen nur fünf Minuten später einen Freistoß am 16er zugesprochen, konnten diesen aber nicht zum Ausgleich verwerten. Anschließend waren Großchancen bis zur Halbzeitpause Mangelware. Bitter für Pöttmes, dass der in den letzten Spielen sehr gut agierende Louis Lustig bereits vor dem Halbzeitpfiff verletzt raus musste. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel intensiver mit mehr Chancen für beide Mannschaften und auch härteren Fouls. So hätten die Gäste zweimal den Ausgleich erzielen können. Einmal verfehlte ein Lupfer das Pöttmeser Tor und einmal hielt Keeper Kevin Baierl mit seiner Parade gegen Florian Wenger überragend die Führung seiner Mannschaft fest. In der 78. Minute dann die Entscheidung, als Maximilian Hertl im eigenen 16er den Ball an Spielertrainer Fabian Scharbatke verlor, welcher trocken mit rechts den Siegtreffer markierte. „Genau solche Siege sind Gold wert für uns, die geben uns Selbstvertrauen für die letzten sechs Spiele in dieser Saison“, so Scharbatke. (fido)

