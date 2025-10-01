Adelzhausen will auch in Alsmoos punkten – Pöttmes reist nach Gerolsbach

Der Start in diese Runde der Fußball-Kreisliga Ost verlief aus Sicht des TSV Pöttmes keineswegs ideal. Es ging los mit drei Niederlagen und einem Unentschieden gegen den BC Aichach. Diese Talfahrt gehört aber der Vergangenheit an. Von den letzten vier Partien gestaltete man nicht weniger als drei siegreich, zuletzt mit 2:1 gegen das zweite Team des TSV Rain. Darum kann Spielertrainer Fabian Scharbatke vor dem Auftritt am Sonntag um 15 Uhr beim FC Gerolsbach auch feststellen: „Wir sind zufrieden.“

Dass ihm die Niederlage zuvor in Inchenhofen nicht gefallen hat, bedarf keiner näheren Erläuterung: „Das war höchst unglücklich, vom Spielerverlauf her aber absolut verdient.“ Dann nennt der Coach einen Umstand, der wohl nicht unwesentlich war, dass seine Truppe damals beim Nachbarn leer ausging: „Da war am Vorabend ein wichtiger Geburtstag.“ In der Kreisliga dürfe man sich eine solche Feier schon mal erlauben.

TSV Pöttmes muss „um jeden Punkt und jedes Tor kämpfen“ – BC Adelzhausen auswärts mutig

Jetzt aber gilt die Devise des Trainers: „Wir müssen um jeden Punkt und jedes Tor kämpfen. Wir sind für alle Gegner eine ernst zu nehmende Mannschaft, wenn wir den Kampf annehmen und wenn wir nicht gerade 20 Verletzte haben.“ So schlimm sieht es derzeit nicht aus im Lazarett, darum darf man sich auch in Gerolsbach was ausrechnen. Die ersten zwölf, dreizehn Akteure der Stammbesetzung sollten einsatzfähig sein.

Auch beim BC Adelzhausen zeigt die Erfolgskurve nach oben. Jürgen Lichtenstern, dem Spielertrainer, gefallen nicht nur die (meisten) Ergebnisse: „Wir haben regelmäßig gepunktet, ich bin zufrieden, auch mit der Spielweise. Bis auf das Aichach-Spiel, da waren wir nicht so gut.“ Weil es derzeit gut läuft bei den Fußballern von der Autobahn, gibt Lichtenstern diese mutige Devise aus: „Wir wollen auch in Alsmoos punkten.“ Beim SSV Alsmoos-Petersdorf sind sie am Sonntag um 15 Uhr zu Gast, wobei sie Rückenwind aus den vergangenen Begegnungen mitbringen.

Keinen Widerspruch muss Lichtenstern bei dieser Aussage befürchten: „In der Liga kann jeder jeden schlagen.“ Zuletzt gewann Adelzhausen zuhause gegen die DJK Gebenhofen-Anwalting mit 2:1, eine Woche zuvor gab es ein 4:0 bei den Sportfreunden in Friedberg. Diese Erfolgserlebnisse stärken nicht nur das Selbstbewusstsein, sie machen sich auch ausgesprochen positiv in der Tabelle bemerkbar. In der findet man den BCA mittlerweile auf dem vierten Rang, allerdings fünf Zähler hinter BC Aichach und dem BSV Berg im Gau.