Aichach und Affing im Einsatz: Zweimal Kreis- gegen Bezirksliga

Favoriten sind sie am Mittwochabend keinesfalls, das wissen Angelo Jakob und Markus Kurzhals selbst. Die Spielertrainer der Kreisligisten FC Affing (Jakob) und BC Aichach (Kurzhals) blicken dennoch voller Vorfreude auf die Partien im Kreispokal-Achtelfinale. Dann empfängt Affing den TSV Gersthofen und Aichach den VfR Neuburg. Widerstandslos wollen sich die beiden aber nicht geschlagen geben.

„Das war früher in der Landes- und Bezirksliga schon ein Klassiker“, sagt Angelo Jakob über die Partie seines FC Affing gegen Bezirksligist TSV Gersthofen. Entsprechend hoffe er, dass „hoffentlich ein paar Leute den Weg nach Affing finden“. Die sollen eine Partie sehen, in der der FC Affing nicht aufsteckt: „Gersthofen wird das Spiel sicherlich an sich reißen wollen. Wenn wir den Ball haben, wollen wir den aber auch in den eigenen Reihen halten.“ Schließlich gelte es, das eigene Spiel voranzubringen, weiterzuentwickeln und die Neuzugänge weiter zu integrieren.

FC Affing empfängt den TSV Gersthofen, BC Aichach spielt gegen VfR Neuburg

Jakob gibt sich aber keinen Illussionen hin: „Anders als in der Liga sind wir nicht in der Favoritenrolle. So wird das ein Spiel, das wir genießen können, wir haben auch viele Gersthofer im Team.“ Vielmehr sei das Pokal-Achtelfinale mit Blick auf den starken Gegner – Gersthofen beendete die vergangene Bezirksliga-Saison auf dem dritten Tabellenplatz – ein „cooler Gradmesser“.

Aichachs Spielertrainer Markus Kurzhals will die Pokalpartie gegen Bezirksligist VfR Neuburg ebenfalls ohne Druck mitnehmen: „Unsere Priorität liegt auf dem Ligabetrieb.“ Gerade nach der Niederlage gegen Klingsmoos – Kurzhals: „Das war ein schlechtes Spiel“ – will der Spielertrainer wieder zurück zum eigenen Spiel finden und so die verlorene Ligapartie wieder wettmachen. Gegen Neuburg werde dennoch die zweite Reihe zum Zug kommen: „Es werden schon die Spieler eingesetzt, die sonst eher von der Bank kommen.“

Auf das Kräftemessen mit dem Bezirksligisten freut sich Kurzhals gleich in mehrfacher Hinsicht: „Neuburg läuft aggressiv an und steht hoch. In der Liga haben wir das eher andersrum, es ist schön, mal so ein Spiel zu haben.“ Und dann ist da noch das mehrfache Wiedersehen: Kurzhals‘ spielender Co-Trainer Sebastian Stegmair spielte lange selbst beim VfR Neuburg. Zu Neuburgs neuem Spielertrainer Moritz Bartoschek hat Kurzhals ebenfalls eine alte Verbindung: „Das ist schon ewig her, aber wir haben früher in Ingolstadt zusammengespielt.“