Kühbacher Stockschützen gewinnen Jubiläumsturnier

Nach dem Bayernpokalfinale der Damen in der Vorwoche steht Kühbachs Sportpark als Austragungsort eines hochkarätigen Wettbewerbs wieder im Mittelpunkt der Stockschützenszene. Waren es in den Vormonaten überwiegend Meisterschaften auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene, steht nun am Wochenende mit der deutschen Meisterschaft der Jugend und Junioren ein nationaler Höhepunkt auf dem Programm.

Bereits zum 14. Mal präsentiert sich Kühbach mit seinem Sportpark als Ausrichter der deutschen Nachwuchstitelkämpfe. Dabei werden beim Showdown am Samstag (8 bis 18 Uhr) und Sonntag (9 bis 15 Uhr) unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher über 200 jugendliche Stockschützen in den Einzel- und Mannschaftswettbewerben auf die Jagd nach dem begehrten Edelmetall gehen. Höhepunkte dürften dabei zweifelsohne die Entscheidungen in den Mannschaftswettbewerben U14, U16, U19 und U23 sein, in denen auch ein Großteil des Nationalkaders seine Aufwartung macht.

Krepold und Co. werden als Favoriten gehandelt

Ein besonderer Leckerbissen dürfte aus Kühbacher Sicht die männliche U16-Einzelkonkurrenz mit den Lokalmatadoren Jonas Krepold, Fabian Schrittenlocher und Ilyas Baumgartner werden, zumal diese mit ihren kürzlich errungenen Europameistertiteln als Favoriten gehandelt werden. Daneben wird das Trio mit dem restlichen Kühbacher Nachwuchskader auch in den Mannschaftswettbewerben U14 und U16 sein Können unter Beweis stellen.

Ungeachtet der Vorbereitungen auf die Deutsche Meisterschaft sind Kühbachs Stocksportcracks auch sportlich unterwegs. Dass sie zum Ende der Sommersaison immer noch um die vorderen Plätze mitspielen, unterstreichen die drei letzten Auftritte. Beim Gastspiel im niederbayerischen Gerabach landeten Armin Hahn, Daniel Braunmüller, Franz und Jonas Krepold auf Rang vier. Ebenfalls Vierter wurde das Quartett Daniel Steber, Wolfgang Zimmermann, Nico Wall und Herbert Gaßmair in Fuchstal (Landkreis Landsberg). Ganz vorne platzierten sich Franz Fesenmair, Daniel Braunmüller, Willi Westermeier und Daniel Steber unter den neun Mannschaften beim Jubiläumsturnier in Sigmertshausen. (aira)