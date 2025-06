Kühbachs U16 wird bayerischer Vizemeister in Hallbergmoos

Mit einem fulminanten Auftritt beendeten Kühbachs Eisstockdamen die Bundesligavorrunde in der Passauer Stocksportarena. Das Quartett um Veronika Filgertshofer, Franziska Schwertfirm, Sabine Stadler und Heidi Baumgartner präsentierte sich dabei vor allem in der Anfangsphase in Glanzform und ließ auch den Mitfavoriten Peiting, Gerabach und Engelsberg nicht den Hauch einer Chance. Erst im achten Spiel konnte Gastgeber Passau der Kühbacher Siegesserie mit 8:2 Einhalt gebieten.

