Aindling empfängt Illertissens Zweite: Konstanz über 90 Minuten ist gefragt

Mit den Fußballern des FV Illertissen hat der TSV Aindling vor einigen Wochen bereits die Klingen gekreuzt. Im Pokal gastierte das Team eins dieses Vereins von der westlichen Grenze des Bezirks am Schüsselhauser Kreuz und trat so auf, wie man es von einem zwei Klassen höheren Kontrahenten eigentlich auch erwarten darf. Die 0:5-Niederlage dient nur noch als Randnotiz, wenn es am Freitag um 18.30 Uhr gegen die zweite Garnitur aus Illertissen geht.

Über die Zielsetzung der Gastgeber braucht man nicht lange zu debattieren. Sie sind seit dem 27. Juli (2:1 gegen Hollenbach) ohne dreifachen Punktgewinn. Sollte es in diesem Stil weitergehen, droht ein Abrutschen in die untere Hälfte der Tabelle. Aber kein Trainer der Welt ist in der Lage, per Knopfdruck die Weichen in Richtung Sieg zu stellen. Das geht nur über eine starke Mannschaftsleistung, zu der alle Kandidaten ihren Beitrag leisten. „Genauso ist es“, versichert Trainer Florian Fischer. „Wir müssen es konstant über 90 Minuten auf einem Level durchziehen.“ Ob David Bichlmeier seinen Beitrag zum Ende der Sieglosserie leisten kann, gilt als eher unwahrscheinlich; am Donnerstag war immer noch nicht bekannt, wie lange er nach seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen Schwabmünchen gesperrt wird.

TSV Aindling muss einige Ausfälle verkraften: Gelingt gegen FV Illertissen II endlich wieder ein Sieg?

Luca Gießer fehlt dieses Mal aus privaten Gründen im Kader, ebenso Antonio Mlakic. Bei Marco Ruppenstein ist es ungewiss, ob er rechtzeitig von der Arbeit zur Mannschaft stößt. Ihn könnte auf der linken Abwehrseite Dominic Robinson vertreten, aber auch hinter diese Personalie konnte man gestern noch keinen Haken setzen. Und bei Nico Gastl bleibt abzuwarten, wie gut er sich von der Verletzung erholt hat, die am vergangenen Samstag seinen Kurzeinsatz in Memmingen beendete.

Der Aindlinger Gegner im fünften Heimspiel kommt mit einem Handicap an den Lechrain. Am Dienstag hatte er das Heimspiel gegen Sonthofen zu absolvieren, das 2:2 endete. Fischer macht sich keine großen Gedanken darüber, in welcher Verfassung die Gäste erscheinen werden: „Zwei Tage Pause, das ist nicht lange.“ Er weiß aus eigener Erfahrung, die man in den vergangenen Wochen wiederholt sammeln konnte, wie sich die Belastung durch englische Wochen auswirkt. Auf ein müdes FV-Team sollte sich der TSV jedenfalls nicht einstellen. Denn die Gäste sind in der Lage, in ihrem Kader zu rotieren. Und nicht zuletzt haben sie wohl die Möglichkeit, den einen oder anderen Kicker aus der ersten Mannschaft zu engagieren.