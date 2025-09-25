Jetzt wackelt sogar der Kapitän: Aindling spielt am Freitag in Manching

Der September liegt in den letzten Zügen. Für die Fußballer des TSV Aindling blieb in diesem Monat so mancher Wunsch unerfüllt. Am Freitag bietet sich um 19 Uhr beim TSV Manching die Gelegenheit, die mäßige Bilanz mit vier Punkten aus drei Partien und 3:2 Toren aufzubessern. Damit steht das Team vom Lechrain auf dem neunten Platz, man hatte sich durchaus etwas mehr erwartet. Es wird die 13. Begegnung in dieser Saison der Landesliga Südwest.

Zuletzt waren die Misserfolge auch, aber nicht nur, auf personelle Engpässe zurückzuführen. In dieser Hinsicht stellt sich die Lage nun etwas freundlicher dar, aber nach wie vor keineswegs ideal. Markus Kugler ist wegen seiner Bänderrisse vorerst kein Thema. Benjamin Woltmann sollte wieder zum Kader gehören, auch Anton Schöttl, der zuletzt kränkelte. Patrick Stoll war unter der Woche krank. Dass nun gar der Kapitän des TSV zum Wackelkandidaten wird, das ist ungewöhnlich. Sein Ausfall würde die Defensive erheblich schwächen. Jonas Simon ist ebenfalls krank, Marco Ruppenstein hat Probleme, Beruf und Fußball in Einklang zu bringen, und Dominic Robinson wird wohl ebenfalls fehlen. Kevin Schmidt versuchte sich am Donnerstag wieder im Training. Doch Florian Fischer, der Coach, hat sich hier bereits festgelegt: „Im Tor wird wieder der Simon Reithmeir spielen.“

Erst zwei Siege in zwölf Spielen: TSV Aindling spielt beim Tabellen-15. Manching

In Manching bewahrheitet sich offensichtlich die Aussage, dass das zweite Jahr nach einem Aufstieg schwieriger wird als das erste. Vielleicht lässt die Begeisterung im Team etwas nach, möglicherweise stellen sich die Gegner nun besser auf diesen Rivalen ein. Der SV ist jedenfalls derzeit ein gutes Stück entfernt vom fünften Rang, den man in der Saison 2024/25 belegte. Derzeit müssen die Oberbayern mit Platz 15 vorliebnehmen, gewonnen haben sie erst zweimal in zwölf Auftritten, mit 4:3 in Kempten und zuletzt daheim mit 3:0 gegen den SSV Niedersonthofen/Martinszell. Allerdings zeigt die Erfolgskurve derzeit klar nach oben. Die letzten drei Auftritte haben die Oberbayern nicht mehr verloren. Für Florian Fischer ist klar: „Von den Namen her stehen die aktuell unter Wert da.“

„Wir brauchen halt Punkte“, verlangt Josef Kigle und blickt dabei in Gedanken auf die Tabelle, in der die Aindlinger nicht mehr weit entfernt sind von der Gefahrenzone. Denn er erinnert sich an die vergangene Saison: „Vielleicht spielen wir wieder so gut wie letztes Jahr in Manching.“ Damals endete das Duell mit einem 2:2.