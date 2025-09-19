Derbyzeit in der Landesliga – Ecknach im Spitzenduell der Bezirksliga-Dinos

Zwei Kracher stehen in der Landesliga Südwest und der Bezirksliga Nord an. In der höheren der beiden Ligen empfängt der TSV Hollenbach den FC Stätzling zum Landkreis-Derby zweier Aufsteiger. In der Bezirksliga trifft der VfL Ecknach nach einer zweiwöchigen Pause auf den TSV Meitingen.

TSV Hollenbach

Zu einem Landkreisduell kommt es am heutigen Samstag an der Hollenbacher Raiffeisenstraße, wenn der heimische TSV ab 15.30 Uhr die Gäste vom FC Stätzling empfängt. Nach zahlreichen Begegnungen in der Bezirksliga treffen beide Mannschaften nun erstmals in der Landesliga aufeinander. Während die Krebsbachkicker die zurückliegende Spielzeit als Meister abschlossen und direkt aufgestiegen sind, kehrten die Grün-Weißen in der Aufstiegsrelegation nach sieben Jahren unverhofft in die Landesliga zurück.

Als Aufsteiger behauptet sich die Truppe aus dem Friedberger Stadtteil bisher beachtlich und weist eine ausgeglichene Bilanz auf. Nebst drei Remis gibt es vier Niederlagen, aber auch vier Siege bei einem Torverhältnis von 13:13 zu verbuchen, womit Stätzling mit fünfzehn Punkten aktuell auf Rang acht mit vier Zählern vor dem TSV Hollenbach steht (derzeit Elfter). „Sie stehen hinten kompakt und sind auch läuferisch sehr stark“, weiß Hollenbachs Coach Daniel Zweckbronner über den Gegner.

„Sie werden uns hoch anlaufen und versuchen, uns früh unter Druck zu setzen“, sagt der 35-Jährige. Die junge Stätzlinger Elf versuche sich meist mit spielerischen Lösungen zu behelfen. „Sie dürfen nicht zu ihrem Rhythmus finden, körperbetontes Spiel versuchen sie zu meiden.“ Zweckbronner und sein Kompagnon Christoph Burkhard sehen sich für das Kräftemessen gegen Stätzling gut gerüstet und wollen ihre Heimbilanz (zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen) weiter verbessern: „Wir kommen aus einer guten Trainingswoche, die Jungs haben richtig Bock. Zu Hause wollen wir dreifach punkten.“ (nfz)

VfL Ecknach

Nach zwei Wochen Pause greift der VfL Ecknach am Sonntag wieder in das Geschehen der Bezirksliga Nord ein. Das Spiel gegen den TSV Nördlingen II am vergangenen Wochenende wurde aufgrund des Historischen Stadtmauerfests in Nördlingen verlegt. Neuer Termin ist Donnerstag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr. Am kommenden Sonntag (Spielbeginn 15 Uhr) treffen die Kicker von der Erlenstraße aber erst einmal zu Hause auf den TSV Meitingen, der in den vergangenen Jahren, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, ein wenig seinen Ansprüchen hinterherhinkt.

Seit dem Landesliga-Abstieg 2016 ist der TSV Meitingen in der Bezirksliga Nord. Wenn man so will, kommt es daher am Sonntag in Ecknach zum Duell der Bezirksliga-Dinos. Zweiter in diesem Ranking ist nämlich der VfL Ecknach, der seit dem Aufstieg 2017 ununterbrochen der Nordstaffel angehört. Seither kam es zu 14 Duellen zwischen den beiden Vereinen, von denen der VfL nur vier gewann, dreimal reichte es zu einem Punkt, siebenmal musste man sich geschlagen geben. Ecknach liegt mit 20 Punkten auf Platz zwei, Meitingen belegt mit nur einem Zähler weniger Rang vier.

Ecknachs Co-Trainer Vincent Aumiller warnt seine Spieler vor einem „ausgebufften und immer brandgefährlichen Gegner“. Trotzdem wolle man zu Hause ungeschlagen bleiben und nach zwei sieglosen Spielen wieder einen „Dreier“ einfahren. Ein entscheidender Faktor ist für Aumiller die zuletzt ausbaufähige Chancenverwertung. Ob den Aichacher Vorstädtern Torjäger Robin Streit nach seiner dreiwöchigen Pause (Zerrung) dabei wieder helfen kann, ist noch nicht endgültig entschieden. Zum Kader wird auch Lukas Wiedholz wieder gehören, der seine leichte Muskelverletzung ebenfalls auskuriert hat. (jng)