Erstes Aufeinandertreffen: Hollenbach will sich gegen Dachau endlich belohnen

Für die Fußballer des TSV Hollenbach steht am Sonntag um 15 Uhr auf heimischen Geläuf das Kräftemessen mit den Ligakonkurrenten aus der großen Kreisstadt Dachau auf dem Programm. Einen bisherigen Vergleich mit dem TSV 1865 Dachau hat es in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Kein Wunder, waren die Gäste aus dem Nachbarlandkreis von 2014 bis 2024 in der Bayernliga Süd ansässig. Erst vergangenes Jahr mussten sie den Gang in die unterste Verbandsliga antreten, welcher die Krebsbachkicker als Liganeuling erst zum zweiten Mal in ihrer bald 100-jährigen Vereinsgeschichte angehören.

Im Mai diesen Jahres wurde der im Landkreis Aichach-Friedberg bestens bekannte Fußballer Christian Doll in Dachau vom Trainer der Kreisklassenmannschaft als vereinsinterne Lösung zum Cheftrainer der Landesliga-Kicker befördert. Der 38-Jährige schnürte in der Vergangenheit bereits für den TSV Aindling, den BC Aichach, den FC Pipinsried und den TSV Rain die Fußballschuhe und tat sich bei allen Stationen als treffsicherer Angreifer hervor. Der Kader der Gäste ist ein mit höherklassigen Fußballern gespicktes Ensemble, was durchaus auf größere Ambitionen des Vereins schließen lässt. Auffälligster Akteur im bisherigen Saisonverlauf ist hierbei sicherlich der Engländer John Haist, der sich bereits neunmal in die Torschützenlisten eintragen konnte und diese damit anführt. Weitere acht Neuzugänge musste Doll zu Saisonbeginn integrieren, darunter auch der ebenfalls im Kreis bekannte Ex-Profi Sebastian Mitterhuber (37, BC Aichach, TSV Rain, FC Pipinsried), welcher für Stabilität im Mittelfeld sorgen soll.

Dachau rangiert in Reichweite zum TSV Hollenbach: Kann sich der Aufsteiger endlich belohnen?

Nach einem dürftigen zwölften Platz in der Vorsaison stehen die Dachauer nach dem neunten Spieltag in der Landesliga Südwest mit zehn Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Zwei Siege, vier Unentschieden und drei Niederlagen zieren das Revers der 1865er. Zur roten Laterne, die aktuell der SV Manching trägt, sind es nur vier Zähler. Insgesamt tummeln sich mit maximal sechs Punkten Abstand vom TSV Aindling (Platz acht, elf Punkte) an insgesamt elf Mannschaften in der Tabellenregion von Platz acht bis 18.

Bei den Krebsbachkickern (Platz 16, sieben Punkte) hatten sich die Reihen der einsatzbereiten Fußballer bis zur letzten, aus Sicht des Trainers Daniel Zweckbronner unnötigen, Niederlage in Durach deutlich gelichtet. Insbesondere die Hollenbacher Abwehrreihe musste immer wieder umgebaut werden. Hinzu kam noch die Rote Karte für den jungen Innenverteidiger Arthur Potapov wegen einer Notbremse. Hier hat das Sportgericht eine Sperre von zwei Spielen verhängt.

Zweckbronner hat dennoch sehr viele lobende Worte für seine Schützlinge, die Einsatzbereitschaft auf dem Feld, der Trainingsfleiß und auch – und das ist ein Unterschied zur ersten Landesligasaison vor zwei Jahren – die herausgespielten Einschussmöglichkeiten sind vorhanden. Das Einzige, was sich Zweckbronner wünscht, ist, dass sich die Jungs sich für diesen Einsatz selbst belohnen, nicht für den Trainerstab, sondern für das gesamte Team und auch jeder Spieler für sich. Eine Option für einen Einsatz zur Punktejagd am Sonntag sind wieder die Urlauber Fatih Cosar, Florian Leitenmayr und Raoul Leser. Für Zweckbronner sind die nächsten drei Partien durchaus als richtungsweisend zu nennen. Anfangen wollen die Hollenbacher gleich am Sonntag mit etwas Zählbarem gegen die Kicker des TSV 1865 Dachau. (AZ)