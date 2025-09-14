Aindling betreibt Chancen-Wucher: Auswärtsniederlage in Sonthofen

Der Sprung vom Mittelfeld ins obere Drittel der Tabelle will den Fußballern des TSV Aindling in dieser Landesliga-Saison einfach nicht gelingen. Am Samstag verloren sie beim 1. FC Sonthofen mit 0:1. Es war die dritte Niederlage in dieser Runde. Torschütze war Musa Youssef in der achten Minute, der eine Vorarbeit von Andreas Hindelang verwertete. Nach einem Einwurf hatten die Gäste den Ball verloren und diese Schwäche nutzten die Hausherren aus.

Am Freitag hat Trainer Florian Fischer gemutmaßt, dass man die Fahrt zum Absteiger aus der Bayernliga möglicherweise mit einem kleinen Kader würde antreten müssen. Das war keine Schwarzmalerei, vielmehr bewahrheitete sich diese Prognose; auf der Bank nahmen zwar drei Feldspieler Platz, doch einsatzfähig waren nur zwei davon. Nico Gastl blieb wegen Leistenbeschwerden lediglich die Rolle des Zuschauers. „Ein wenig dünn für die Landesliga“, kommentierte Fischer das kleine Aufgebot, nachdem eine Reihe von Kandidaten aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung stand.

Der Coach fügte im gleichen Atemzug hinzu: „Nichtsdestotrotz darfst du hier nicht ohne Punkt nach Hause fahren.“ In Abschnitt eins beklagte er wieder den einen oder anderen Fehler. Da kamen die Gäste wiederholt einen Schritt zu spät. Man hätte die Partie durchaus noch drehen können. Warum misslang den Gästen dieses Vorhaben? „In der zweiten Halbzeit“, so Fischer, „haben wir Chancen-Wucher betrieben. War eine unnötige, eine vermeidbare Niederlage.“

TSV Aindling kommt nicht ins obere Tabellendrittel: Krebsbachtaler verlieren auswärts

Was zusätzlich schmerzte: Für Markus Kugler endete der Einsatz bereits vor der Pause. Es besteht der Verdacht, dass sich dieser Stürmer, der im Sommer vom Ligakonkurrent Ehekirchen an den Lechrain gekommen war, einen Bänderriss an einem Sprunggelenk zugezogen hat, das arg angeschwollen war. Nach dem Wechsel der Seiten kam für ihn Luca Gießer aufs Feld, der bisher nur wenige Spielanteile hatte. Im Allgäu aber sammelte der Mann, der letzte Saison noch für den SV Hammerschmiede am Ball war, Pluspunkte in eigener Sache.

„Der war gut drin“, erklärte Fischer, der die Verletzung von Kugler nicht zuletzt angesichts der gerade ohnehin knappen personellen Möglichkeiten sehr bedauerte: „Es hört nicht auf.“ Nicht nur Laurin Völlmerk verpasste im Allgäu einige gute Gelegenheiten, auch Moritz Wagner hätte die Kugel in die Maschen der Sonthofer befördern können, ebenso Kugler und Gießer. Andererseits hätte Jannik Holzapfel bei seinem Schuss an einen Innenpfosten durchaus das 2:0 herstellen können.

Die Aindlinger Elf konnte sich von den Namen her durchaus sehen lassen. Doch der zweite Anzug war diesmal praktisch nicht vorhanden. Vor einigen Wochen, als an die 20 Kicker bereit standen, konnte man wiederholt starken Einfluss auf das Geschehen nehmen, indem eingewechselte Kräfte für neuen Schwung sorgten. Das war diesmal aber nur in eingeschränkter Form möglich. Zehn Gegentore in elf Auftritten stellen eine durchaus akzeptable Zwischenbilanz dar, aber die 13 erzielten Treffer verdeutlichen, dass die Durchschlagskraft in der Offensive im Vergleich zur letzten Saison kaum zugenommen hat.



TSV Aindling: Schmidt, Burghart, Stoll, Menhart, Ruppenstein, Schöttl, Wagner, Müller (83. Thang), Neziri, Kugler (46. Gießer), Völlmerk.

Tor: 1:0 Youssef (8.). – Schiedsrichter: Wenzlik (TSV Velden). – Zuschauer: 200.