Landesliga: Sind für für den TSV Aindling aller guten Dinge drei?

Landesliga

Sind für den TSV Aindling aller guten Dinge drei?

Der TSV hat angenehme Erinnerungen an die Sonntagspiele vor dem Kräftemessen mit der SG Niedersonthofen/Martinszell. Die Gäste stecken seit Wochen in einer Ergebniskrise. 
Von Johann Eibl
    Der TSV Aindling will auch gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell jubeln.
    Der TSV Aindling will auch gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell jubeln. Foto: Siegfried Rebhan

    Zwei Heimspiele binnen weniger Tage – diese Konstellation eröffnet dem TSV Aindling die Möglichkeit, sich in der Tabelle der Landesliga Südwest gleich auf 21 Punkte zu verbessern. Bei Siegen am Sonntag ab 15 Uhr gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell und am darauf folgenden Freitag gegen den TSV Rain könnte die Mannschaft außerdem in die obere Hälfte der Tabelle zurückkehren.

