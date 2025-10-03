Sind für den TSV Aindling aller guten Dinge drei?

Zwei Heimspiele binnen weniger Tage – diese Konstellation eröffnet dem TSV Aindling die Möglichkeit, sich in der Tabelle der Landesliga Südwest gleich auf 21 Punkte zu verbessern. Bei Siegen am Sonntag ab 15 Uhr gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell und am darauf folgenden Freitag gegen den TSV Rain könnte die Mannschaft außerdem in die obere Hälfte der Tabelle zurückkehren.
Landesliga
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden