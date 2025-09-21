Später Lucky Punch: Stätzling wechselt in Hollenbach den Sieg ein

Erstmals seit ihren Aufstiegen aus der Bezirksliga bat der TSV Hollenbach den FC Stätzling zum Derby in der Landesliga. Das Aufsteigerduell endete am Samstag mit einem knappen 1:0-Erfolg für die Gäste aus dem Friedberger Ortsteil. Mit dem Sieg konnten sich die Stätzlinger in der Tabelle um einen Platz verbessern und liegen nun mit achtzehn Zählern auf Rang acht. Die Krebsbachkicker versäumten es dagegen zu punkten und den Abstand zu den Relegationsplätzen zu vergrößern.

Icon Galerie 63 Bilder Ein packendes Landesliga- und Aufsteiger-Derby lieferten sich der TSV Hollenbach und der FC Stätzling am Wochenende – mit besserem Ende für den Fußballclub. Das sind die schönsten Eindrücke.

Die Heimelf startete nahezu mit derselben Elf wie vor Wochenfrist in Kempten, lediglich einen Wechsel nahm das Trainerduo Christoph Burkhard und Daniel Zweckbronner vor – Fabian Frieser begann für Maximilian Zeyer. Wie zu erwarten war, präsentierte sich Stätzling technisch stärker, ließ den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren und suchte immer wieder Lücken in der Hollenbacher Defensive. Die Rot-Weißen zeigten sich dagegen läuferisch sehr engagiert und konnten die Stätzlinger Angriffsversuche immer wieder unterbinden, offensiv blieben sie dagegen weitestgehend unauffällig.

FC Stätzling stark bei Standards, TSV Hollenbach läuferisch engagiert

In chancenarmen 45 Minuten konnte so keiner der Kontrahenten ein Übergewicht erzeugen. Von Stätzling ging vor allem Gefahr nach Standards aus. Gleich mehrere Freistöße in aussichtsreicher Position bekam die Horn/Semke-Elf zugesprochen, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. So auch bei Mert Serts Hereingabe, die Fatih Cosar aber in brenzliger Situation klären konnte.

Hollenbachs beste Gelegenheiten hatte jeweils Fabian Frieser. Zunächst passte Martin Uhlemair zu Frieser auf dem linken Flügel, der nach innen zog und den Torabschluss suchte. In Rückenlage platzierte er seinen Schuss aber über die Querlatte. Einige Minuten später wurde der 22-Jährige von Florian Leitenmayer mit einem feinen Pass in die Tiefe bedient und marschierte auf Stätzlings Schlussmann Fabian Rosner zu. Als Frieser Rosner umkurven wollte, stahl der Torhüter dem Hollenbacher Angreifer mit starkem Timing das Spielgerät vom Fuß. So lautete der Pausenstand 0:0.

Im zweiten Durchgang konnte sich Stätzling zunehmend besser in Szene setzen, auch weil Hollenbach den Gästen zu viel Platz ließ. Nennenswerte Torraumszenen sahen die rund 160 Zuschauer dennoch selten. In der 75. Minute sah Stätzlings Luis Lindermayr für ein Foulspiel an Maximlian Zeyer die Rote Karte – eine harte Entscheidung des Schiedsrichters. Doch die numerische Überzahl war kein gutes Omen für die Heimelf. Nur zwei Minuten später eroberte Tim Sautter nach einem Fehler im Hollenbacher Spielaufbau den Ball. In Überzahl spielten sich die Grün-Weißen Gäste zielstrebig in den Strafraum der Gastgeber, wo Daniel Palluch – keine Viertelstunde zuvor erst eingewechselt – überlegt zur Führung einschob.

Rot für Stätzling, Gelb-Rot für Hollenbach: FCS gewinnt ausgeglichenes Derby

Hollenbach hatte im Anschluss noch gute Gelegenheiten, um auszugleichen, aber sowohl Leitenmayers Kopfball wie auch Zeyers Flachschuss waren zu unpräzise. In der 87. flog dann auch Hollenbachs Spielertrainer Daniel Zweckbronner mit Gelb-Rot vom Platz. So blieb es beim letztlich knappen 1:0 für die Gästemannschaft. „Das war heute ein 50:50-Spiel. Wir hätten uns mit einem Punkt belohnen müssen. Offensiv waren wir heute aber ganz klar zu harmlos“, resümierte TSV-Abteilungsleiter Bernhard Fischer nach der Partie. Stätzlings Abteilungsleiter Manfred Endraß sah „das erwartet schwere Spiel“ im Derby: „Am Ende waren wir einen Tick besser. Die Rote Karte hat uns natürlich wehgetan, war aber vielleicht das nötige Hallowach.“ (nfz)

TSV Hollenbach: Hartmann, Siedlaczek (S. Ruisinger, 89. ), Zweckbronner, Higl, Leser, Leitenmayer, Cosar, J. Ruisinger (Zeyer, 61.) , Uhlemair (Hungbaur, 71.), Frieser (E. Ruisinger, 56.), Schäfer.

FC Stätzling: Rosner, Can, Hadwiger (Lindermayr, 57.), Meixner, Reitmeier (N. Sautter, 46.), Kraus (Giordanelli, 71.), Lenz, T. Sautter, Sert, Ahmeti (Iffarth, 64.), Seifert (Palluch, 64.).

Tore: 0:1 Palluch (77.). – Besondere Vorkommnisse: Luis Lindermayr (FCS, Rot, 75.), Daniel Zweckbronner (TSV, Gelb-Rot, 87.). – Zuschauer: 160. – Schiedsrichter: Fabian Zimmermann (Heuchling).