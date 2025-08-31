Seit sieben Spielen ohne Sieg

Remisspezialisten dürfen sie sich nennen, die Landesliga-Fußballer des TSV Aindling. Dieses Prädikat bietet freilich nur bedingt Anlass zur Freude. Denn für ein Unentschieden erhält man bekanntlich nur einen Zähler und nicht deren drei, die man für einen Sieg bekommen würde. Die Aindlinger haben nun in neun Auftritten nicht weniger als fünfmal die Punkte geteilt, das ist Rekord in dieser Spielklasse. Das 1:1 am Samstag bei der zweiten Garnitur des FC Memmingen hat zur Folge, dass die Mannschaft nun bereits sieben Mal in Folge nicht gewonnen hat. Letztmalig setzte sie sich am 27. Juli mit 2:1 zuhause gegen Hollenbach durch.

