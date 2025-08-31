Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Landesliga Südwest Beim FC Memmingen II muss sich der TSV Aindling mit dem fünften Unentschieden begnügen

Fußball - Landesliga

Seit sieben Spielen ohne Sieg

Beim Team zwei des FC Memmingen muss sich der TSV Aindling mit dem fünften Unentschieden in dieser Runde begnügen. Laurin Völlmerk trifft zum siebten Mal.
Von Johann Eibl
    • |
    • |
    • |
    Trifft aus allen (Boden-)Lagen﻿: Laurin Völlmerk mit dem 1:0 für den TSV Aindling, das in Memmingen nicht zum Sieg reichte.
    Trifft aus allen (Boden-)Lagen﻿: Laurin Völlmerk mit dem 1:0 für den TSV Aindling, das in Memmingen nicht zum Sieg reichte. Foto: Siegfried Rebhan

    Remisspezialisten dürfen sie sich nennen, die Landesliga-Fußballer des TSV Aindling. Dieses Prädikat bietet freilich nur bedingt Anlass zur Freude. Denn für ein Unentschieden erhält man bekanntlich nur einen Zähler und nicht deren drei, die man für einen Sieg bekommen würde. Die Aindlinger haben nun in neun Auftritten nicht weniger als fünfmal die Punkte geteilt, das ist Rekord in dieser Spielklasse. Das 1:1 am Samstag bei der zweiten Garnitur des FC Memmingen hat zur Folge, dass die Mannschaft nun bereits sieben Mal in Folge nicht gewonnen hat. Letztmalig setzte sie sich am 27. Juli mit 2:1 zuhause gegen Hollenbach durch.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden