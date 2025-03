Kleiner Vorteil für den TSV Aindling

Die Aussichten für Sonntag sind gut. Wer bei diesem Satz in erster Linie das Wetter im Sinn hat, der wird damit wohl richtig liegen. Trifft die Formulierung auch auf die Landesliga-Fußballer des TSV Aindling, die um 15 Uhr den SC Olching erwarten? Das steht auf einem anderen Papier. Trainer Florian Fischer denkt nicht daran, den Gegner nach dem Tabellenstand zu bewerten, nachdem man zuletzt Spitzenreiter Schwabmünchen mit 0:2 unterlegen war: „Es wird wieder ein schweres Spiel.“ Die Aussage trifft er unabhängig davon, ob die Gäste in Richtung Bayernliga oder in Richtung Bezirksliga blicken: „Es steht immer 50:50.“

