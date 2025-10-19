Aindling bezwingt Oberweikertshofen: Sechs Auswärtspunkte in fünf Tagen

Dem TSV Aindling ist ein nicht alltägliches Double geglückt. Seine Fußballer feierten binnen fünf Tagen gleich zwei Auswärtssiege in der Landesliga Südwest. Auf das 3:2 am Dienstag in Manching ließen sie am Samstag ein 3:1 beim SC Oberweikertshofen folgen. Das ergibt in den acht Vorrundenspielen auf fremden Plätzen immerhin elf Punkte. Die Verlierer hingegen stecken nach der elften Niederlage immer mehr in Abstiegsgefahr.

Der Auftakt verlief keineswegs nach den Vorstellungen der Gäste. Patrick Stoll warf bereits vor dem Anpfiff das Handtuch, weil er sich im Training am Donnerstag eine Verletzung in einem Oberschenkel zugezogen hatte. Trotzdem ging der Kapitän davon aus, dass er mitwirken könnte. Beim Aufwärmen am Samstag kam dann aber das Aus für ihn. David Bichlmeier erging es nicht besser, er trat in ein Loch und musste mit einem lädierten Knöchel die Segel streichen.

Nun musste Trainer Florian Fischer binnen weniger Minuten das Team umstellen. Antonio Mlakic kam in die Startelf, außerdem war die Abwehrreihe zu verändern. Noah Menhart rückte eine Position nach rechts, auf seinem gewohnten Platz spielte Marco Ruppenstein. Und wie reagierten die TSV-Kicker auf diese Veränderungen unmittelbar vor dem Anstoß? Fischer zeigte sich sehr angetan: „In zehn Minuten wurde alles über den Haufen geworfen, die Mannschaft hat das super weggesteckt. Wir haben gemerkt, dass wir die bessere Mannschat waren.“

24 Punkte nach nächstem Auswärtssieg: TSV Aindling gewinnt auch in Oberweikertshofen

Im Spiel selbst zeigte sich bald, wie wertvoll es für eine Mannschaft ist, wenn sie über einen zuverlässigen Elfmeterschützen verfügt. Als solcher erweist sich immer mehr Laurin Völlmerk, der gefoult wurde und dann aus elf Metern das 0:1 besorgte. Wenig später eine Schrecksekunde für Aindling, als Maximilian Schuch einen Lattenschuss verzeichnete. Die dickste Chance in der Partie versiebte Völlmerk, als er die Kugel über den Kasten beförderte.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Ibrahim Neziri aus zwölf Metern nach einer Vorlage von Völlmerk, ein sauber herausgespielter Treffer. Dann passten die Gäste mal nicht richtig auf, sodass Fabian Willibald die Oberbayern für einige Minuten auf eine Wende hoffen ließ. Daraus wurde aber nichts, weil in der Nachspielzeit der eingewechselte Luca Gießer sein erstes Tor im TSV-Trikot erzielte. Die Gastgeber hatten mit aller Macht auf den Ausgleich gedrängt und dabei die Defensive entblößt.

„Das war ein Arbeitssieg. Jetzt haben wir etwas Luft nach unten“, atmete Fischer mit Blick auf die Tabelle auf. Das Spiel in Manching sei schwieriger gewesen. Die erreichten 24 Zähler stufte er als „halbe Miete“ auf dem Weg zum Erhalt der Klasse ein. Aber er fügte auch gleich hinzu: „Du musst weiter machen.“ Die nächsten Aufgaben zu Hause gegen Aystetten und Ehekirchen erscheinen ebenso wenig unlösbar wie danach das Derby in Hollenbach.

TSV Aindling: Schmidt, Burghart, Menhart, Ruppenstein, Robinson, Schöttl, Mlakic (61. Müller), Neziri (90. +3 Thang), Wagner, Gastl (83. Simon), Völlmerk (90. Gießer).

Tore: 0:1 Völlmerk (6./FE), 0:2 Neziri (75.), 1:2 Willibald (82.), 1:3 Gießer (90. + 3). – Schiedsrichter: Dorfner (SV Falkenfels). – Zuschauer: 120.