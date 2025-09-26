Der unbesiegte Spitzenreiter wartet: Hollenbach fährt nach Schwabmünchen

Zu einem ungleichen Kräftemessen kommt es am Sonntag ab 15 Uhr, wenn in der Landesliga Südwest der TSV Hollenbach beim Tabellenführer TSV Schwabmünchen gastiert. Die Singoldstädter führen die Landesliga Südwest aktuell als souveräner Tabellenführer an, sind nach zwölf Spieltagen noch ungeschlagen.

Zehn Siege und zwei Remis begründen eine satte Punkteausbeute von 32 Zählern. 38 erzielte Tore bedeuten zudem die zweittreffsicherste Offensive in allen fünf bayerischen Landesligen. Für Schwabmünchen ist die ersehnte Rückkehr in die Bayernliga vier Jahre dem Abstieg somit ein durchaus realistisches Ziel. Am vergangenen Wochenende siegte die Elf von Trainer Emanuel Baum (52, zuvor unter anderem beim FC Stätzling) knapp mit 3:2 beim Schlusslicht Ehekirchen.

Der TSV Hollenbach verlor zuletzt auf eigenem Platz mit 0:1 im Landkreisduell gegen den FC Stätzling. Eine Niederlage die die Krebsbachkicker noch unter der Woche beschäftigte: „Nach dem Sieg gegen Dachau und dem Unentschieden in Kempten wollten wir auch gegen Stätzling punkten, haben uns ganz klar mehr erhofft“, blickt TSV-Coach Christoph Burkhard auf den letzten Spieltag zurück. „Es wäre auch mehr möglich gewesen, die Chancen waren da.“

Abwehr erneut im Umbau: TSV Hollenbach trifft auf zweitbesten Landesliga-Angriff Bayerns

Nach seiner Knieverletzung ist Burkhard inzwischen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ein Einsatz am Sonntag kommt aber wohl noch zu früh. Sein Kompagnon Daniel Zweckbronner ist privat verhindert. Außerdem hat sich Verteidiger Samuel Higl in den Urlaub verabschiedet. „Die Abwehr werden wir wieder umbauen müssen, aber wir haben Alternativen und vertrauen unserem Kader.“

Die Partie in Schwabmünchen stellt für die Krebsbachtaler eine hohe Hürde dar. Dem ist man sich in Hollenbach auch bewusst: „Wir gehen als klarer Außenseiter in die Begegnung, die Rollenverteilung ist mehr als deutlich.“ Betrachtet man die Tabelle, in der Hollenbach derzeit mit elf Punkten auf Platz dreizehn rangiert, wäre alles andere als ein Sieg für die Gastgeber eine Überraschung.

Gerade die Abteilung Attacke ist beim Spitzenreiter schwer ausrechenbar. Die bisher 38 Treffer verteilen sich auf zwölf Akteure. Erfolgreichster Torschütze ist bisher Maik Uhde (sechs Treffer). „Sie sind sehr flexibel in ihrem Offensivspiel und schwer auszurechnen.“ Burkhard fordert von seiner Mannschaft höchste Konzentration in der Defensivarbeit, da Schwabmünchen jeden Fehler eiskalt bestrafen würde. „Es werden harte 90 Minuten für uns werden. Alle elf Mann auf dem Platz müssen bereit sein, weite Wege zu gehen und zu verteidigen. Wir werden mit allen Mitteln dagegenhalten. Warum sollte uns keine Überraschung gelingen?“ (nfz)