Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Landkreis-Derby in der Landesliga: Stätzling bittet Aindling zum Duell

Fußball-Landesliga

Stätzling empfängt Aindling: "Das wird ein geiles Derby"

Nicht nur im Duell zu Hause gegen den TSV Aindling muss der FC Stätzling auf Vincent Stegmiller verzichten. Der Einsatz von vier Kandidaten ist aufseiten der Gäste noch ungewiss.
Von Johann Eibl
    • |
    • |
    • |
    Der letzte direkte Vergleich zwischen dem FC Stätzling und dem TSV Aindling liegt schon etwas zurück: Im April 2023 gewann der FC Stätzling die Bezirksliga-Partie zu Hause mit 2:1, auch dank zweier Treffer des heutigen Trainers Loris Horn.
    Der letzte direkte Vergleich zwischen dem FC Stätzling und dem TSV Aindling liegt schon etwas zurück: Im April 2023 gewann der FC Stätzling die Bezirksliga-Partie zu Hause mit 2:1, auch dank zweier Treffer des heutigen Trainers Loris Horn. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild)

    Das könnte ein richtiges Fußballfest werden. Die Voraussetzungen vor dem Landesliga-Derby am Freitag um 17 Uhr zwischen dem FC Stätzling und dem TSV Aindling lassen jedenfalls darauf schließen, dass sich der Aufsteiger auf einen besonderen Abend freuen darf. Das sommerliche Wetter sollte seinen Teil dazu beitragen, dass an der St.-Anton-Straße mit einer ungewöhnlich großen Zahl an Interessenten zu rechnen sein wird.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden