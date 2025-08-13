Stätzling empfängt Aindling: "Das wird ein geiles Derby"

Das könnte ein richtiges Fußballfest werden. Die Voraussetzungen vor dem Landesliga-Derby am Freitag um 17 Uhr zwischen dem FC Stätzling und dem TSV Aindling lassen jedenfalls darauf schließen, dass sich der Aufsteiger auf einen besonderen Abend freuen darf. Das sommerliche Wetter sollte seinen Teil dazu beitragen, dass an der St.-Anton-Straße mit einer ungewöhnlich großen Zahl an Interessenten zu rechnen sein wird.

