08:25 Uhr

Aichacher Diamanten dominieren bei Aindlinger Marktlauf

Plus Daniel Schneider wiederholt beim achten Aindlinger Marktlauf seinen Vorjahressieg. Ein Kindergarten profitiert von der Veranstaltung.

Von Johann Eibl

Für einige Stunden herrschte auf dem zentralen Platz in Aindling mal wieder eine Stimmung ähnlich wie beim Marktfest in diesem Ort. Der achte Marktlauf verwandelte das Zentrum in einen Treffpunkt für Sportlerinnen und Sportler und erst recht für die Frauen, Männer und Kinder, die deren Aktivitäten verfolgten. Über 400 Anmeldungen waren eingegangen, am Ende führten 373 von ihnen tatsächlich in den verschiedenen Wettbewerben zu Starts. "Danke, Petrus, für das schöne Wetter", rief Johannes Frohnwieser als Organisator begeistert ins Mikrofon. Ein paar dunkle Wolken hingen zwar drohend am Himmel, doch wirklich nass wurden die Akteure erst später unter der Dusche. Eine Schar von 50 Helfern hatte dafür gesorgt, dass nicht nur Unterhaltung geboten war, sondern auch Hunger und Durst gestillt werden konnten.

So konnte Frohnwieser diese Bilanz ziehen: "Die Stimmung war sehr gut, ich bin sehr zufrieden." Gefreut hat ihn nicht zuletzt die Tatsache, dass die Sanitäter, die bereit standen, nur wenig zu tun hatten. In sechs Fällen galt es, bei kleinen Verletzungen zu helfen. Von jedem Teilnehmer, der ins Ziel kam, floss ein Euro in eine spezielle Kasse. Den auf diese Weise zusammengekommene Betrag rundete der Veranstalter, der Verein Aindling bewegt sich, auf 500 Euro auf, die an den neuen Kindergarten am östlichen Eingang von Aindling gehen. Gertrud Hitzler eröffnete als Schirmherrin die Veranstaltung.

