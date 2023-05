Laufsport

Aindlinger Marktlauf: Das ist am Sonntag alles geboten

Titelverteidigerin Hannah Sassnink geht beim Aindlinger Marktlauf wieder an den Start. Foto: Erich Echter

Plus Beim siebten Aindlinger Marktlauf am Sonntag geht auch wieder das Ehepaar Sassnink an den Start. Neben dem Sportlichen ist mehr geboten. Das ist der Zeitplan.

Der Sonntag steht Aindling mal wieder im Zeichen der Leichtathletik. Dort geht zum siebten Mal der Marktlauf über die Bühne, eine Veranstaltung, die sich in der Zwischenzeit fest etabliert hat. Nicht nur für die Sportlerinnen und Sportler ist einiges geboten, ebenso für das Publikum, das im Zentrum von Aindling bei Start und Ziel Platz nehmen kann.

Um 12.40 Uhr wird der Hauptlauf gestartet, der sich über zehn Kilometer erstreckt und sicher wieder eine Vielzahl von Klasseleuten im Bereich der Langstrecken anziehen wird. Das Läuferfeld wird am Marktplatz loslegen, das geht’s hinaus über zwei Runden, die sich vorbei an der Schule zum TSV-Gelände erstreckt. Wer ein Waldstück in Richtung Todtenweis durchlaufen hat, der kann danach über den Radweg entlang des Litzelbachs Aindling ansteuern.

