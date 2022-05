Laufsport

24.05.2022

Ein Ehepaar rennt in Aindling allen davon

Plus Hannah und Michael Sassnink drücken dem sechsten Marktlauf in Aindling ihren Stempel auf. Es gibt einen neuen Rekord. Welche Änderung für die nächste Auflage geplant ist.

Von Johann Eibl

So was kommt nicht alle Tage vor. Ein Ehepaar dominiert bei einer Laufveranstaltung im Hauptrennen. Michael Sassnink gewann am Sonntag den sechsten Aindlinger Marktlauf über zehn Kilometer in 37:31 Minuten. Seine Gattin Hannah wurde in der Gesamtwertung Zwölfte und setzte sich bei den Frauen in 42:26 Minuten durch. Die beiden Sieger gehören dem LC Aichach an.

