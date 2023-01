Laufsport

Lokalmatadore sind Favoriten beim Aichacher Dreikönigslauf

Beim letzten Dreikönigslauf des LC Aichach im Jahr 2020 gingen rund 260 Sportlerinnen und Sportler auf die Strecke. Ganz so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden es am Freitag wohl nicht sein.

Plus Nach coronabedingter Pause findet am Freitag wieder der Dreikönigslauf in Aichach statt. Für den LC Aichach ist es ein besonderer Lauf. Das ist geboten.

Von Horst Kramer

Nach drei Jahren ist es am Samstag endlich wieder soweit: Der LC Aichach veranstaltet seinen traditionellen Dreikönigslauf – und zwar bereits zum 38. Mal. Nicht nur wegen der langen Pause ist es ein besonderer Lauf, denn die Gründung des Laufclubs jährt sich am Donnerstag zum 40. Mal. Zwei Lokalmatadoren gelten als Favoriten auf den Sieg.

