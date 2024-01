Laufsport

Neue Rekorde und Namen in Aichach: Höchstleistungen beim Dreikönigslauf

Plus Die Favoriten holen sich die Titel beim Aichacher Dreikönigslauf: Es gibt einen neuen Streckenrekord und eine künftige Lokalmatadorin.

Von Horst Kramer

Der Himmel war grau, doch die Leistungen beim 39. Aichacher Dreikönigslaufs waren überragend. Etwa die Siegeszeiten von Lucas Weber (Absolute Run Augsburg) und Anja Kobs (TSV Alling), die beide schon vor zwölf Monaten auf dem obersten Treppchen gestanden waren: Weber (der damals noch Theis hieß) dominierte mit 27:02 Minuten die Konkurrenz, er war auf dem anspruchsvollen 8,2-Kilometer-Kurs satte zwölf Sekunden schneller unterwegs als 2023. Kobs unterbot ihren vorjährigen Streckenrekord sogar um 16 Sekunden.

24 Bilder Neue Namen und flotte Zeiten: Der Aichacher Dreikönigslauf in Bildern Foto: Horst Kramer

Beide sind derzeit blendend in Form, wie Weber bei der Augsburger Winterlaufserie und Kobs beim Pfaffenhofener Silvesterlauf bewiesen hatte. Doch wo waren die Lokalmatadore? Der Adelzhausener Benjamin Dillitz hatte die Nachwirkungen seiner Weihnachtsgrippe noch nicht vollständig überwunden – was ihm auch anzusehen war. Er wurde Dritter in 27:22 Minuten. Für ihn sprang der RSC-Triathlet Konstantin Dafelmair in die Bresche: Er verbesserte sich gegenüber 2023 (als er Bronze gewann) um 20 Sekunden auf 27:08 Minuten und wurde Zweiter.

