Leichtathletik

17:52 Uhr

Aichacher Stadtlauf-Sieger hängen die Lokalmatadoren ab

Plus Bei der 37. Auflage des Aichacher Stadtlaufs setzen sich Katharina Rittel und Lucas Theis durch. Am Erfolg des Bobingers hat auch ein Untergriesbacher "mitgewirkt".

Von Johann Eibl

Aller Anfang ist schwer. Dieses alte Sprichwort trifft in gewisser Weise auch auf den Aichacher Stadtlauf zu. Wobei man von einem richtigen Anfang am Freitagabend sicherlich nicht sprechen konnte, es war eher ein Neustart nach der pandemiebedingten Pause, die freilich markante Spuren hinterlassen hatte. So tauchen in den Ergebnislisten nach der 37. Auflage des Laufs insgesamt nur 146 Namen auf – früher zählte man deutlich über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen