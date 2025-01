Der Oberbernbach Walter Rentsch gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Leichtathleten

Ein Politiker würde da wohl von einem Alleinstellungsmerkmal schwärmen. An der Tür zum Wohnzimmer in Oberbernbach hat Walter Rentsch eine Fackel platziert. Die trug er bei den Olympischen Sommerspielen 1972, ehe in Augsburg die Kanu-Wettbewerbe begannen. Ein Souvenir dieser Art muss man lange suchen, Rentsch erinnert sich mit Stolz daran: „Das war für mich ein Riesenerlebnis.“

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Walter Rentsch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberbernbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis