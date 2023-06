Leichtathletik

vor 51 Min.

Höchstleistungen in Aichach: 1200 Starter bei süddeutscher Meisterschaft

Plus Bei den süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Aichacher Landkreisstadion sind 1200 Sportlerinnen und Sportler am Start. Das war alles geboten.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Die Leichtathletik lebt – und zwar gar nicht schlecht. Das war das wichtigste Ergebnis der süddeutschen Meisterschaften in den Klassen U23 und U16, die im Josef-Bestler-Stadion in Aichach über die Bühne gingen. 1200 Sportlerinnen und Sportler waren dabei am Start und bewiesen, dass Leichtathletik nach wie vor in ist, wenngleich sie nicht gerade zu den Trendsportarten zu rechnen ist.

37 Bilder Das war bei den Leichtathletik-Meisterschaften in Aichach geboten Foto: Erich Echter

Zwei Tage lang hatte sich die Sportanlage neben der B300 in eine Art großer Zeltstadt verwandelt, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorübergehend ihre Bleibe fanden. Auf diese Weise konnten sie sich vor der Sonneneinstrahlung schützen. Zuvor waren zum Teile weite Anreisen zu bewältigen; draußen auf den Parkplätzen waren Fahrzeuge aus Mainz, Frankfurt, Sindelfingen, München oder Passau abgestellt. In der Organisation hatte Gisela Regele, ausgestattet mit einem Headset und in ein Dirndl gewandet, um auch vom Outfit her für die Siegerehrungen gerüstet zu sein, die Fäden in der Hand. Sie hatte insgesamt 180 Helferinnen und Helfer rekrutiert, die an den verschiedenen Stellen benötigt wurden. Die Vorsitzende der LG Aichach-Rehling und im BLV-Bezirk Schwaben konnte dabei auf die Unterstützung vieler Klubs aus der Region zählen, bis hin nach Schwabmünchen. „Für viele Sportler ist das eine Ehre, da mitzuhelfen“, so Regele, die nicht ohne Stolz darauf verwies, dass ihr Verein mit einer 4x400 m-Staffel vertreten war; dieses Quartett bestand aus Florian Funk, Daniel Funk, Jakob Waldvogel und Jakob Baufeld. „Die haben keine Chance“, urteilte die Vereinschefin vorab. Doch die Erfolgsaussichten standen in vielen Fällen nicht im Vordergrund, sondern die Teilnahme an diesem Event. Das galt beispielsweise auch im Hochsprung der Mädchen, als die Latte bei einer Höhe von 1,95 Meter reihenweise gerissen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen