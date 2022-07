Johanna Konrad aus Adelzhausen auf den Spuren von Weitspringerin Malaika Mihambo

Plus Die 16-jährige Johanna Konrad aus Adelzhausen wird Bayerische Meisterin im Weitsprung bei den U-18-Juniorinnen. Zwei weitere Sportler aus dem Wittelsbacher Land jubeln.

Es war ihr sechster und letzter Versuch. Die Adelzhauserin Johanna Konrad (LG Augsburg) rangierte auf Platz zwei mit einem Sprung auf 5,61 Meter, einen winzigen Zentimeter hinter Kaya Russler (LAC Quelle Fürth), die den Weitsprung-Wettbewerb der U-18-Juniorinnen bei diesen Bayerischen Meisterschaften seit dem zweiten Versuch anführte. Die junge Adelzhausenerin kann weiter springen, im Mai war sie in Germering bis auf 5,75 Meter geflogen, in der Halle im vergangenen Winter sogar bis auf 5,80 Meter.