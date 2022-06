Leichtathletik

18:30 Uhr

Läufer Walter Rentsch fährt nach Ärztemarathon zur Senioren-WM

Beim 800-Meter-Rennen des Karlsfelder Läufercups wollte der Aichacher Walter Rentsch testen, ob er bereits wieder belastbar genug ist, um an einer großen internationalen Veranstaltung teilzunehmen. Denn in Finnland starten am Mittwoch die Senioren-Weltmeisterschaften.

Von Horst Kramer

Walter Rentsch trommelte auf der Schlussgeraden: kurze Schritte, Kopf zwischen den Schultern, Zähne zusammen- gebissen. Er wollte es wissen beim 800-Meter-Rennen des Karlsfelder Läufercups. Nicht wegen der Konkurrenz. Die Lauflegende des LC Aichach war der Einzige seiner Altersklasse M65. Der zweitälteste Athlet des Rennens war Karl-Heinz Michalsky (TSV Olching) – der Mann mit dem gelben Pepitahütchen ist neun Jahre jünger als der Aichacher. Rentsch wollte wissen, wo er sportlich steht in diesem Sommer. Denn in Kürze will er nach Finnland reisen, zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft der Seniorinnen und Senioren.

