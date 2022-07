Schülerinnen und Schüler messen sich beim Kreissportfest in Aichach

Zum Ende des Schuljahres nehmen rund 140 Schülerinnen und Schüler beim Kreissportfest im Landkreisstadion in Aichach teil. Schulen aus der Paarstadt räumen ab.

Einiges los war am Dienstag im Landkreisstadion in Aichach. Rund 140 Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis elf gingen beim Kreissportfest der Leichtathletik im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia an den Start. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause konnte die 40. Auflage in der Paarstadt ausgetragen werden. Insgesamt waren 22 Mannschaften aus fünf Schulen dabei.

Hoch hinaus ging es für die Athletinnen und Athleten beim Hochsprung im Aichacher Landkreisstadion. Foto: Erich Echter

Die meisten Teams stellt das Gymnasium Mering mit sechs, dicht gefolgt vom Gymnasium Aichach und der Mittelschule Stätzling-Derching, die mit je fünf Mannschaften an den Start gingen. Vier Teams waren es von der Mittelschule Aichach und zwei von der Mittelschule Kühbach. Coronabedingt gab es laut Dorothee Zerbs, seit diesem Schuljahr Sportfachberaterin des Landkreises, die die Jubiläumsausgabe organisiert hatte, einige kurzfristige Absagen und insgesamt weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer als vor der Corona-Pandemie. Veranstaltet wurde das Sportfest vom Arbeitskreis Sport für Schule und Verein des Landkreises. Punkte konnten die Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler in den Disziplinen Sprint, Weitsprung, Hochsprung und 800-Meter-Lauf für ihre Mannschaften sammeln.

Vorbereitet hatten sich die Schülerinnen und Schülern auf die Wettkämpfe im Sportunterricht. Mit dabei waren auch einige Athletinnen und Athleten, die in einem Leichtathletikverein aktiv sind. „Es war eine bunte Mischung“, freute sich Dorothee Zerbs über die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, wobei der Spaß im Vordergrund stand. Unterstützt wurde Zerbs von den Fachberaterkollegen Anja Gerstner-Liss und Werner Chlum sowie Schulamtsdirektorin Carola Zankl. Hinzu kamen weitere helfende Hände. Für die Zeitnahme war der Vorsitzende der DJK Friedberg, Heinz Schrall verantwortlich. Stadionsprecher Alfons Kreppold behielt den Überblick und die Leichtathletinnen Angelika Peschke, Ramona Czogalla (LG Aichach-Rehling) und Jana Gerstner (TSV Friedberg) kümmerten sich zusammen mit neun Lehrerinnen und Lehrern um die Schülerinnen und Schüler. (AZ)

Ergebnisse

Jungen II 1. Gymnasium Aichach; 2. Gymnasium Mering

Mädchen II 1. Gymnasium Aichach; 2. Gymnasium Mering

Jungen III/1 1. Gymnasium Mering; 2. Gymnasium Aichach

Mädchen III/1 Gymnasium Aichach; 2. Gymnasium Mering

Jungen III/2 1. MS Aichach; 2. MS Stätzling-Derching (1); 3. MS Kühbach;

Mädchen III/2 1. MS Aichach; 2. MS Stätzling-Derching

Jungen IV/1 1. Gymnasium Mering

Mädchen IV/1 1. Gymnasium Aichach; 2. Gymnasium Mering

Jungen IV/2: 1. MS Aichach; 2. MS Kühbach 3. MS Stätzling-Derching

Mädchen IV/2 1. MS Aichach; 2. MS Stätzling-Derching