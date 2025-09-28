Lenz wie einst Lehmann: Haunstetter Torhüter trifft gegen Ecknach zum Ausgleich

Nur wenige Sekunden fehlten dem VfL Ecknach zu einem Auswärtssieg beim Bezirksliga-Nord-Tabellenführer TSV Haunstetten. Der VfL führte durch Marc Baumgärtner seit der 54. Minute mit 1:0 und die drei Minuten, die Schiedsrichter Jakob Zinßer als Nachspielzeit angezeigt hatte, waren längst verstrichen. Weil Haunstetten aber noch zwei Eckbälle hintereinander zugesprochen bekam, lief bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit, als Daniel Kohlbach das Leder zur Mitte brachte und dort seinen mit nach vorne geeilten Torhüter Maximilian Lenz fand. Aus sechs Metern bugsierte der Haunstetter Keeper das Spielgerät mit einem Kopfball aus dem Lehrbuch unters Tordach, sein Pendant auf Ecknacher Seite, Hannes Helfer, hatte keine Abwehrchance und blickte im Anschluss genauso ins Leere wie seine Teamkollegen und die mitgereisten VfL-Anhänger. In die Haunstetter Jubelszenen hinein ertönte nämlich der Schlusspfiff Zinßers.

