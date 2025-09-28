Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Lenz wie einst Lehmann: Haunstettener Torhüter trifft gegen Ecknach zum Ausgleich

Fußball Bezirksliga Nord

Lenz wie einst Lehmann: Haunstetter Torhüter trifft gegen Ecknach zum Ausgleich

Der Torhüter der Augsburger setzt in einem unterhaltsamen Topspiel die Pointe und bringt den VfL spät um den Sieg. Die Aichacher hadern zudem mit mehreren Schiedsrichterentscheidungen.
    • |
    • |
    • |
    Hier erwartet Haunstettens Torhüter Maximilian Lenz einen Torschuss von Ecknachs Robin Streit. In der Schlussphase trifft er zum Ausgleich ins VfL-Tor.
    Hier erwartet Haunstettens Torhüter Maximilian Lenz einen Torschuss von Ecknachs Robin Streit. In der Schlussphase trifft er zum Ausgleich ins VfL-Tor. Foto: Winfried Schäffer

    Nur wenige Sekunden fehlten dem VfL Ecknach zu einem Auswärtssieg beim Bezirksliga-Nord-Tabellenführer TSV Haunstetten. Der VfL führte durch Marc Baumgärtner seit der 54. Minute mit 1:0 und die drei Minuten, die Schiedsrichter Jakob Zinßer als Nachspielzeit angezeigt hatte, waren längst verstrichen. Weil Haunstetten aber noch zwei Eckbälle hintereinander zugesprochen bekam, lief bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit, als Daniel Kohlbach das Leder zur Mitte brachte und dort seinen mit nach vorne geeilten Torhüter Maximilian Lenz fand. Aus sechs Metern bugsierte der Haunstetter Keeper das Spielgerät mit einem Kopfball aus dem Lehrbuch unters Tordach, sein Pendant auf Ecknacher Seite, Hannes Helfer, hatte keine Abwehrchance und blickte im Anschluss genauso ins Leere wie seine Teamkollegen und die mitgereisten VfL-Anhänger. In die Haunstetter Jubelszenen hinein ertönte nämlich der Schlusspfiff Zinßers.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden