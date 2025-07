Leon Ehleider: Das strapaziöse Wochenende des Oberbernbacher Kart-Talents

Zwei Kart-Veranstaltungen hat Leon Ehleider, das Oberbernbacher Motorsport-Talent, bestritten. Sowohl das Bavarian 24h in Wackersdorf, das Highlight in der GTC-Saison, als auch den Kartslalom-Endlauf in Ohlstadt, für den er sich durch die guten Leistungen bei den südbayerischen Vorläufen qualifiziert hatte, musste er unter einen Hut bringen.

Freitags, halb sechs Uhr morgens, reiste er zum Trainingstag der GTC nach Wackersdorf, um mit seinem Team Racoon Racing das Kart einzustellen. Abends machte sich Ehleider auf den Weg nach Ohlstadt. Dort war es tags darauf nicht einfach, von einem GTC-Kart auf ein Elektro-Slalomkart umzuschalten. Dennoch absolvierte er den Parcours ohne Fehler. Zeitlich konnte er jedoch mit der Spitze nicht mithalten - bei den besten Fahrern aus Südbayern entscheiden Hundertstel-Sekunden. Nach seinem zweiten Wertungslauf lag Ehleider auf Platz neun. Mit diesem Zwischenstand verabschiedete er sich und düste zurück zum GTC-Rennen.

Hier hatten seine Teamkollegen bereits das Qualifying hinter sich gebracht, das nicht optimal gelaufen war. So musste der Start von Platz 18 erfolgen. Der Oberbernbacher griff ab der dritten Rennstunde ins Lenkrad. Es war eine wahre Hitzeschlacht. Womöglich bedingten die Temperaturen das Fahrverhalten eines unerfahrenen Piloten, der in eine 180-Grad-Kurve hineinstach und Ehleiders Kart nach oben aushebelte - über das Fahrzeug eines anderen Teams hinweg. Ein Schreckmoment, Ehleider fand sich im Dreck wieder, konnte aber weiterfahren. Sein Adrenalinspiegel war noch immer entsprechend hoch, als er nach zwei Stunden den Fahrersitz verließ.

Zwei Stunden lang konnte der Oberbernbacher seinen vom Unfall schmerzenden Rücken ausruhen, dann übernahm er wieder das Fahrzeug der „Waschbären“. Als er nach einem schleichenden Platten mit frischen Reifen abends auf die Strecke zurückkehrte, entlockte er dem Kart Rundenzeiten, die ihm ein breites Grinsen ins Gesicht zauberten. Im Teamzelt brach Jubel aus, als er sich bis auf den zehnten Platz nach vorne schob. Als Ehleider früh am Sonntagmorgen erneut nach Ohlstadt aufbrach, war Rang neun zum Greifen nahe.

In Ohlstadt blieb er trotz aller Strapazen abermals fehlerfrei und durfte sich letztlich als achtbester Fahrer in Südbayern feiern lassen. Sein Team tat es ihm gleich und kam in Wackesdorf nach 24 ereignisreichen Stunden ebenfalls als Achter ins Ziel. In Kilometer gerechnet hat Leon an diesem einen Wochenende auf der GTC-Rennstrecke rund 285 und auf der Straße zwischen den Veranstaltungsorten circa 990 Kilometer zurückgelegt. (AZ)