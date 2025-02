Ein Sieg für die Gemütlichkeit-Geschichte

Riesengroß war der Jubel im Todtenweiser Lager am Sonntag kurz nach 16 Uhr. Sei es bei den Luftgewehrschützinnen und -schützen selbst, beim Sportlichen Leiter Paul Schapfl, bei allen Verantwortlichen des Ortsvereins oder bei den vielen Fans, die im Schützenheim auf einer Großbildleinwand die letzten Duelle am Schießstand verfolgt hatten. Als der 4:1-Sieg im letzten Duell der Oberbayernliga-West-Saison gegen Gilching feststand, durften die Gemütlichkeitschützen den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte feiern. Sie sicherten sich in einem Herzschlagfinale mit zwei Siegen auf eigener Schießanlage noch den zweiten Tabellenplatz und qualifizierten sich dadurch neben Meister Gundelsdorf für die Aufstiegswettkämpfe in die Bayernliga.

