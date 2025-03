Ringen: Mikael Golling ist Deutscher U20-Meister

Während in Aichach das Wittelsbacher-Land-Turnier stattfand, sorgte ein Ringer des TSV Aichach in Frankfurt/Oder für Furore: Mikael Golling krönte sich am Wochenende zum Deutschen U20-Meister im Freistilringen. In vier Kämpfen ließ er seinen Gegnern kaum eine Chance und zeigte eine bärenstarke Leistung auf nationaler Bühne.

Zum Turnierauftakt traf Golling auf Ümitcan Tasdemir (KSV Witten 07/NRW), einen physisch starken Gegner mit harter Ringweise. Doch Golling blieb cool, dominierte taktisch klug und ging früh durch einen Saitev-Ansatz und eine Beinschraube 4:0 in Führung. Ein Beinangriff brachte in der zweiten Halbzeit die Vorentscheidung. Der 6:0-Erfolg nach Punkten war ein verdienter Arbeitssieg gegen einen unangenehmen Gegner.

Golling-Show Runde zwei, Halbfinalsieg im bayerischen Duell

Im zweiten Kampf wartete Romio Koch von den Red Devils Heilbronn. Golling ließ keinen Zweifel aufkommen, dominierte den Kampf technisch wie taktisch. Durch geschicktes seitliches Aufziehen und Abreißen erarbeitete er sich die Oberlage, bevor er mit seiner Spezialtechnik – der Beinschraube – mehrfach punkten konnte. Das Resultat: Ein schneller 10:0-Sieg durch technische Überlegenheit.

In der dritten Runde wurde Golling per Freilos direkt ins Halbfinale befördert – ein willkommenes Kräftesammeln vor dem bayerischen Duell mit Nikolas Heissig vom AC Penzberg. Es entwickelte sich ein intensives, aber faires Duell zweier bayerischer Talente. Golling ging zunächst mit einem Spaltgriff 2:0 in Führung. Ein darauffolgender Doppelbeinangriff führte zu einer umstrittenen Situation: Trotz fragwürdiger Wertung blieb Mikael fokussiert, behauptete die Oberlage und punktete weiter. Mit cleverem seitlichen Aufziehen, Druckaufbau und konsequentem Abreißen drehte er den Kampf zur technischen Überlegenheit.

Im Finale wartete mit Nico Kiwit (SV Germania Weingarten/Baden) ein kampfstarker Gegner. Doch Golling zeigte erneut, warum er zur nationalen Spitze gehört. Bereits in der Anfangsphase konterte er einen Beinangriff stark und ging mit 2:0 in Front. Trotz einer kurzen Schwächephase – Kiwit glich zwischenzeitlich auf 4:4 aus – blieb der Aichacher ruhig und ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Mit präziser Technik, exzellentem Timing und eiserner Kondition übernahm er das Kommando und ging mit 11:6 in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte zog Golling das Tempo weiter an. Während Kiwit konditionell abbaute, dominierte er mit seiner typischen Kampfstrategie: seitliches Aufziehen, Druck aufbauen, abreißen – oder gleich per Außenbeinangriff. Am Ende stand ein verdienter 15:6-Punktsieg auf der Anzeigetafel und damit der Titel des Deutschen Meisters U20 im Freistilringen. (AZ)