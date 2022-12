Motorsport

Mit Vollgas durch die Provence: Ehepaar aus Bach bei Motorsport-Olympiade

Plus Renate und Siegfried Mayr vertreten bei den FIA-Games Deutschland. In der Rallye-Klasse landet das Duo aus dem Todtenweiser Ortsteil Bach auf Platz vier.

Von Sebastian Richly

Insgesamt 13 Wertungsprüfungen mussten Renate und Siegfried Mayr in ihrem Volvo 244 Baujahr 1979 in der bergigen Provence (Südfrankreich) absolvieren. Mit Erfolg: Am Ende belegte das Ehepaar aus dem Todtenweiser Ortsteil Bach Platz vier in der Klasse der historischen Rallye-Fahrzeuge. Dabei war der Wettkampf im Hinterland von Marseille nicht irgendeiner, sondern die sogenannten FIA-Games, die nach 2019 überhaupt erst zum zweiten Mal stattfanden. Siegfried Mayr spricht von einem besonderen Erlebnis: "Das ist die Olympiade für Motorsportler, da darf nicht jeder mitmachen. Wir sind natürlich stolz, dass wir Deutschland vertreten durften." Das Duo, das für den Motorsport Club Lech-Schmuttertal in Neusäß startet, war aber auch sonst 2022 sehr erfolgreich.



