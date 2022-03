Motorsport

06:00 Uhr

Nach Marquez-Ausfall: Stefan Bradl startet in Argentinien und Texas

Stefan Bradl wird den verletzten Marc Marquez bei den beiden nächsten Rennen der Moto GP in Argentinien und Texas vertreten. Der Zahlinger kennt die Situation gut, hat er den Spanier doch bereits öfter ersetzt.

Plus Stefan Bradl muss kurzfristig bei zwei Rennen der Moto GP ran. Für den Zahlinger ist das nichts Neues. Bleibt der 32-Jährige wieder länger auf der Maschine?

Von Sebastian Richly

Eigentlich hätte Stefan Bradl damit rechnen können: Der Honda-Testfahrer aus Zahling musste bereits in den beiden vergangenen Rennjahren lange Zeit Stammfahrer und Mehrfach-Weltmeister Marc Marquez vertreten. Nun steht fest: Auch in den nächsten beiden Wettkämpfen der Moto GP wird der 32-Jährige auf der Maschine sitzen. Wie Bradl die Situation sieht und warum er diesmal insgeheim vielleicht gehofft hatte, nicht so oft ran zu müssen.

