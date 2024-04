Motorsport

18:01 Uhr

Regeländerung in MotoGP: Zahlinger Stefan Bradl startet am Sachsenring

Plus Der Zahlinger Stefan Bradl startet in der MotoGP beim Heimrennen auf dem Sachsenring. Der Abgang von Marc Marquez hat für den Honda-Testfahrer weitere Folgen.

Von Sebastian Richly

Einen deutschen Stammfahrer gibt es in diesem Jahr in der MotoGP nicht. Dennoch wird Motorradrennfahrer Stefan Bradl beim Heimrennen am Sachsenring an den Start gehen. Dem Testfahrer kommt eine Regeländerung zugute. Auch ansonsten hat sich beim Zahlinger viel getan.

Beim bislang jüngsten Rennen in den USA war Stefan Bradl gar nicht vor Ort. Das hatte spezielle Gründe, schließlich testete der Zahlinger im spanischen Valencia, um sein Team nach vorn zu bringen. Seit einigen Jahren fährt Honda der Konkurrenz hinterher. Das ist bislang auch in dieser Saison der Fall. Nach drei Rennen ist Joan Mir auf Platz 17 der bestplatzierte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen