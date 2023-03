Vor Start der MotoGP: Wie Stefan Bradl die Chancen seines Teams sieht

Plus Die MotoGP beginnt. Als TV-Experte dabei sein wird auch Stefan Bradl. Der Zahlinger fiebert nach den Tests dem Start entgegen. Er hat noch ein weiteres Projekt.

Eine intensive Testphase hat Stefan Bradl hinter sich. Auf verschiedenen Rennstrecken war der Zahlinger in den vergangenen Monaten unterwegs, während viele seiner Kollegen die Pause genossen. "Aber das ist mein Job. Als Testfahrer ist das die intensivste Phase für mich. Ich will dem Team wichtige Eindrücke liefern. Das geht nur, wenn ich das neue Material teste. Das geht eben nur mit möglichst vielen Kilometern." Wie viele es genau waren, das weiß Bradl nicht, aber er weiß auch. "Es gibt noch einiges zu tun. In der vergangenen Saison waren wir nur bedingt konkurrenzfähig. Es ist besser geworden, aber andere Teams sind uns noch ein Stück voraus", gibt der 33-Jährige, der für Honda fährt, zu. Was Bradl für die Saison Hoffnung macht und warum er in diesem Jahr möglichst wenige Einsätze anpeilt.

Stefan Bradl hofft, in diesem Jahr nicht so oft bei den Rennen mitfahren zu müssen. Foto: Ulrich Wagner

Stefan Bradl geht mittlerweile bereits in seine sechste Saison als Honda-Testfahrer. In dieser Zeit absolvierte der Zahlinger dennoch 24 Rennen in der Königsklasse. Das lag vor allem an den Ausfällen und Verletzungen von Ex-Weltmeister Marc Márquez, den Bradl immer wieder vertrat: "Er hat in den vergangenen Jahren viel Pech. Als Testfahrer ist es meine Aufgabe, dann einzuspringen. Das mache ich auch gerne, dennoch hoffe ich, dass es 2023 etwas ruhiger wird", gibt Bradl zu. Denn der 33-Jährige hätte gerne etwas mehr Zeit für Freundin Jana und Tochter Alina. "Natürlich will ich möglichst viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich habe auch so schon genug zu tun, aber wenn ich die Rennen auch noch fahren muss, bleibt wenig Zeit."

MotoGP: Zahlinger Stefan Bradl freut sich auf den Start

Auf der Strecke wird man den Zahlinger dennoch sehen, denn bei den Rennen im spanischen Jerez (30. April) und im italienischen Misano (10. September) geht der frühere Moto2-Weltmeister mit einer Wildcard an den Start. "Das sind unsere Teststrecken. Ich kann so hoffentlich wertvolle Erkenntnisse für das Team gewinnen." Ansonsten wird Bradl bei vielen Rennen als TV-Experte vor Ort sein. Für den österreichischen Sender Servus TV wird Bradl wie schon in den vergangenen Jahren die Rennen als Experte begleiten. "Das macht mir immer sehr viel Spaß. Ich bin sehr happy in meiner Rolle als Testfahrer und Experte."

In den vergangenen Monaten ging es aber in erster Linie auf die Strecke. Mehrere Testwochenenden standen für Bradl auf dem Programm. "Es geht darum, neues Material auszuprobieren, dass unsere Maschine wieder konkurrenzfähiger wird", so Bradl, der aber auch hinzufügt: "Wir haben immer noch einen Rückstand. Die Tests waren okay, aber auf die Topteams haben wir schon noch einen Rückstand." Deswegen glaubt Bradl auch nicht, dass Márquez um den WM-Titel mitfahren kann: "Er ist topfit, aber die Maschine ist noch nicht so weit. Wir hoffen natürlich, dass wir näher rankommen während der Saison und das ein oder andere Rennen für uns entscheiden können."

Bereits in der vergangenen Saison konnte Honda nicht in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen. "Deshalb hat es im Team auch einige Veränderungen gegeben", wie Bradl berichtet. Unter anderem wurde der Technische Direktor ausgetauscht. "Man hat die Situation erkannt, was schon einmal gut ist. Es ist aber auch klar, dass wir härter arbeiten müssen als die anderen Teams." Trotz dieser Ausgangslage fiebern Bradl und sein Team dem Saisonstart am Wochenende in Portugal entgegen. "Wo man wirklich steht, weiß man erst nach dem ersten Rennen. Deshalb wird es spannend zu sehen sein, wie sich unsere Maschine schlägt." Bradl wird in Portimao als Experte vor Ort sein.

Lesen Sie dazu auch

Motorsport: Stefan Bradl setzt sich für Nachwuchs ein

Und noch etwas treibt den Zahlinger an, der deutsche Rennfahrer-Nachwuchs. Schon seit mehreren Jahren gibt es keinen deutschen Stammfahrer mehr in der MotoGP. Nach dem Wechsel von Marcel Schrötter zur Supersport-WM gibt es mit Lukas Tulovic auch in der Moto2 nur noch einen deutschen Fahrer. "Das ist eine Entwicklung, die sich schon seit Jahren so hinzieht. Ich finde, wir müssen den Nachwuchs wieder besser fördern. Andere Länder sind uns deutlich voraus." Bereits seit drei Jahren gibt es die Stefan Bradl Rookies Days, die der Zahlinger organisiert. "Dort geben wir Talenten die Chance, ein gutes Motorrad auf einer guten Strecke auszuprobieren. So können die jungen Fahrer und Fahrerinnen testen, ob ihnen das gefällt. Das läuft sehr gut. Die Jungs und Mädchen bekommen Tipps und die Möglichkeit, sich zu verbessern." Zehn bis zwölf Termine stehen pro Jahr im Zuge des Programms an. Bradl: "Ich versuche, etwas zurückzugeben, und hoffe, vielleicht das nächste deutsche Talent in den Profibereich bringen zu können. Das ist eine Leidenschaft von mir. Der Sport hat mir viel gegeben und ich möchte meinen Teil beitragen."

Eine weitere Leidenschaft Bradls ist der Tennissport. Immer, wenn möglich, greift der 33-Jährige zum Schläger: "Ich war erst diese Woche in der Halle beim Spielen und freue mich schon auf die Freiluftsaison. Da kann ich gut abschalten. Ballsport war schon immer hoch im Kurs bei mir."

Und wie geht es für Bradl nach der Saison weiter? "Ich bin sehr happy. Mein Vertrag läuft noch bis Ende des Jahres mit der Option auf ein weiteres. Ich möchte das schon noch ein paar Jahre machen. Ich fühle mich fit und habe auch noch den Speed. Es macht mir einfach Spaß, solche Motorräder weltweit fahren zu dürfen."