Nach Last-Minute-Qualifikation: Amina Landmann erreicht deutsches Speer-Finale

Auf den letzten Drücker hatte sich die 15-jährige Amina Landmann vom TSV Friedberg noch das Ticket für die Deutschen Jugendmeisterschaften der Leichtathleten in Ulm gesichert. Am letzten Tag der Qualifikationsfrist gelang ihr in ihrer Paradedisziplin Speerwurf bei den Kreismeisterschaften in Friedberg eine Punktlandung: Mit 38,01 Metern übertraf sie die geforderte Norm von 38,00 Metern um einen Zentimeter.

Dass es überhaupt so weit kam, ist besonders bemerkenswert, denn bundesweit hatten sich nur elf Athletinnen für den Speerwurfwettbewerb der Altersklasse W15 qualifiziert. Im Ulmer Donaustadion, das einen beeindruckenden Rahmen für die höchsten nationalen Titelkämpfe in der U16 bot, wartete dann ein anderer Wettkampfablauf als sonst: Abgabe der Stellplatzkarte, Aufwärmen unter Aufsicht der Kampfrichter, Treffpunkt im Callroom, Kontrolle von Startnummern und Spikes – all das steigerte die Nervosität spürbar.

Das zeigte sich auch zu Beginn des Wettkampfs: Nach einem sehr guten, aber ungültigen ersten Versuch landete der zweite Wurf lediglich bei 34 Metern. Der dritte Versuch sollte bereits über das Weiterkommen in den Endkampf der besten Acht entscheiden. Hier bewies Amina jedoch Nervenstärke und schleuderte den 500-Gramm-Speer auf 36,89 Meter, womit sie sich auf Rang acht schob und drei weitere Würfe erhielt.

Diese Chance nutzte sie: Im letzten Durchgang steigerte sie sich auf eine neue persönliche Bestleistung von 38,39 Metern und krönte damit ihren gelungenen Auftritt bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaft. Die Goldmedaille blieb am Ende auch in der Region und ging an Marie Sattler aus Meitingen, die mit 46,18 Metern den weitesten Wurf des Tages erzielte.

Regina Bayer überflügelt die Konkurrenz

Zeitgleich fanden in Regensburg die Bayerischen Seniorenmeisterschaften statt, bei denen die Athletinnen des TSV Friedberg bemerkenswerte Auftritte hinlegten. Erfolgreichste Athletin in der Altersklasse W45 war Regina Bayer. Sie wurde Meisterin über 100 Meter mit einer Zeit von 14,38 Sekunden. Auch über die doppelte Sprintdistanz blieb sie ungeschlagen (30,21 Sekunden). Den dritten bayerischen Titel sicherte sie sich im Weitsprung mit einer Weite von 4,35 Meter.

Die schnellste bayerische W40-Staffel über 4x100 Meter: Larissa Spiegelberger, Regina Bayer, Chrisoula King, Anja Seidel (von links). Foto: Monika Aumiller

Erfolgreich über 100 Meter war ebenfalls Anja Seidel (W50), die in 15,17 Sekunden zum Titel spurtete. Chrisoula King (W40) wurde Dritte über 100 Meter (14,81 Sekunden). Eine weitere Podestplatzierung gelang ihr mit einer persönlichen Bestleistung über 200 Meter mit 30,14 Sekunden (dritter Platz). Im Weitsprung wurde sie Vierte mit einer neuen Bestweite von 4,24 Metern.

Diese drei Athletinnen liefen zudem zusammen mit Larissa Spiegelberger die 4x100-Meter-Staffel in der Altersklasse W40 und siegten in 57,47 Sekunden. (AZ)