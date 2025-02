Nach viel Verletzungspech greift Johanna Konrad wieder an

Wenn sie gleich wieder besonders weit springen wird, merkt das Johanna Konrad schon beim Anlaufen. Wenn sie mit den letzten Schritten perfekt ans Absprungbrett kommt – dann weiß die Adelzhausenerin schon in der Luft: Das könnte was werden. So war es auch im Februar vor einem Jahr. Damals stellte die 20-Jährige mit 5,91 Metern ihre persönliche Bestleistung im Weitsprung auf. Im Sommer holte sie bei der Bayerischen U20-Meisterschaft Gold im Weitsprung. Kurz darauf zweimal Silber bei den Bayerischen U23-Meisterschaft, einmal im Weitsprung, einmal im Dreisprung. Richtig zufrieden war Konrad trotzdem nicht.

