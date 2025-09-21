Remis-Könige vom Schlüsselhauser Kreuz: Überzahl reicht Aindling nicht zum Sieg

Nach einem 1:1 gegen den Rangvierten der Landesliga-Tabelle darf man eigentlich von einem passablen Resultat reden. Aber auch nur eigentlich. Wer nämlich bedenkt, dass die Fußballer des TSV Aindling im Heimspiel gegen den FSV Pfaffenhofen die meiste Zeit eine Überzahl aufwiesen, der kommt zu einem anderen, zu einem ungleich kritischeren Urteil. An diesem Freitagabend hat man zwei weitere Punkte verpasst. Aber dieses Unentschieden passt in das Bild, das die Mannschaft seit Wochen abliefert. Die ersten beiden Saisonpartien hat sie gewonnen, in den folgenden zehn Auftritten kam sie insgesamt lediglich zu neun Zählern. Dieser Bruch in der Erfolgskurve gibt Rätsel auf.

Es lief die 18. Minute, als im Mittelkreis Paul Starzer und der Aindlinger Ibrahim Neziri aufeinanderprallten. Das harte Einstiegen hatte für den Gäste-Kapitän schwerwiegende Folgen. Der günstig platzierte Schiedsrichter entschied sogleich auf Platzverweis. Wäre da nicht auch eine Zeitstrafe von zehn Minuten eine Lösung gewesen? Beachtlich, wie Ludwig Dietrich, der Trainer des FSV Pfaffenhofen, die Szene schilderte. Für ihn war Rot berechtigt: „So ehrlich muss man da sein, er ist mit offenem Fuß reingegangen.“ Nun wanderte die Kapitänsbinde weiter zu Michael Senger und in der Nachspielzeit wurde Torhüter Moritz Köhler zum dritten Spielführer bei den Oberbayern, die durchaus wie ein Spitzenteam auftraten. Das konnte man von den Gastgebern nicht unbedingt behaupten.

Identische Tore für Aindling und Pfaffenhofen: Torwart foult, Elfmeterschütze trifft

Der erste Abschnitt war reich an Torszenen. Es dauerte aber weit in die zweite Hälfte hinein, ehe es zu einer Änderung an der Anzeigetafel kam. Laurin Völlmerk wurde vom Torwart von den Beinen geholt, ehe er den daraus folgenden Elfmeter selbst verwandelte. Dass wenig später die Gäste auf die gleiche Weise zum 1:1 kamen, quittierte TSV-Trainer Florian Fischer mit einem Kopfschütteln: „Das war gar nichts.“

Der Neutrale hatte ein Foul des Torhüters an Stefan Liebler gesehen, Senger verwertete den Strafstoß. Beim Konter, der zum Ausgleich führte, hatten sich die Aindlinger nicht sonderlich clever verhalten. „Du musst so ein Spiel auch mal dreckig ziehen“, zeigte sich Fischer enttäuscht: „Mit einem Unentschieden kommst du nicht weiter.“ Es war bereits die sechste Punkteteilung im zwölften Spiel.

Ersatztorhüter Simon Reithmeir hält für Aindling das Unentschieden fest

Die Aindlinger Startformation konnte sich durchaus sehen lassen, wenngleich eine Reihe von Kandidaten nicht in bester gesundheitlicher Verfassung war. Auf der linken Seite der Viererkette musste Anton Schöttl einspringen, wenngleich er die Woche über krank war. Er wurde ausgewechselt, weil er am Rande eines Platzverweises stand. Ähnlich war es bei Moritz Wagner, der zur Pause ausschied.

Einen Spieler stellte Florian Fischer heraus: Simon Reithmeir, für den urlaubenden Kevin Schmidt ins Tor gekommen, bot eine makellose Vorstellung. Bei einem Schuss von Gabriel Hasenbichler musste Reithmeir sein ganzes Können aufbieten. Sonst hätten die Hausherren wohl die erste Niederlage zu Hause kassieren müssen – und das mit einem Mann mehr. Im ersten Abschnitt sah es schon beinahe nach dem 0:1 aus, als Luka Brudtloff den Ball in die Maschen gelenkt hatte. Für den Schiedsrichter aber stand der Schütze zuvor im Abseits.

TSV Aindling: Reithmeir, Burghart, Stoll, Menhart, Schöttl (64. Mlakic), Bichlmeier, Gießer (60. Gastl), Müller, Wagner (46. Robinson), Neziri, Völlmerk.

Tore: 1:0 Völlmerk (67./Foulelfmeter), 1:1 Senger (70./Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Rexha (MSV Bajuwaren). – Zuschauer: 172. – Rote Karte: Starzer (Pfaffenhofen/Foul/18.).