Nur negative Nachrichten: Düsterer Spieltag für Aichacher Handballsparte

Ein Viertel in der Vorrunde der Handball-Oberligen ist bereits absolviert. Die erste Zwischenbilanz für die Teams des TSV Aichach fällt ernüchternd aus. Erneut hatten sie wie bereits vor zwei Wochen auswärts keine echte Erfolgschance. Die Männer unterlagen bei Mitaufsteiger Eichenauer SV mit 27:37, während die Frauen bei der HSG Würm-Mitte 22 mit 22:33 Toren verloren. Damit weisen beide Mannschaften nach drei Spieltagen zusammen erst einen Punkt auf. Nicht allein die nackten Ergebnisse waren als negative Nachrichten zu werten, dazu kam noch eine schwere Verletzung einer Spielerin.

Männer Über die herausragenden Qualitäten von Manuel Riemenschneider waren die Aichacher natürlich vorher bereits informiert. Trotzdem steigerte dieser Handballer auf Seiten des Eichenauer SV mit einem Dutzend Treffern sein Torekonto in dieser Runde bereits auf 39 Erfolge. Aber der Torgarant hatte noch einige Mitstreiter zur Seite, die ebenfalls fleißig trafen. Dass die Aichacher wie bereits in Cham auch an diesem Samstag auswärts nur wenig zu bestellen hatten, dafür hatte Trainer Andreas Hollweger noch eine andere Erklärung: „Die ersten 20 Minuten haben wir komplett verschlafen. Dann läufst du einem Rückstand von vier, fünf Toren hinterher.“ Dieses Handikap erwies sich schließlich als zu schwere Hypothek.

Die Niederlage schätzte der Coach als um sechs Tore zu hoch ausgefallen ein. Dann schob er noch eine Begründung hinterher, sie galt den beiden Neutralen, die seiner Ansicht nach im zweiten Abschnitt die Oberbayern in einigen Szenen bevorzugten. Aichach musste kurzfristig auf Sebastian Leopold verzichten, der aus familiären Gründen fehlte.

TSV Aichach Walther, Böhm; Silvan Großhauser (2), Wonnenberg, Riedmann, Stubner (2/1), Mössle (2), Hartl, Schmid (6/2), Clauß (3), Quirin Großhauser (6), Seidler (6).

Siebenmeter 2:4 Zeitstrafen 3:3 Rote Karte Riemenschneider (Eichenau/40:06/o.B.).

Frauen Wer einen Blick auf die Aichacher Aufstellung wirft, der mag ein wenig erstaunt sein, dass Iva Vlahinic dort lediglich mit einem Siebenmeter verzeichnet ist. In der vergangenen Saison hatte sie insgesamt 91-mal getroffen. Der Grund ist so einfach wie schlimm. Vlahinic musste am Samstag in Gräfelfing mit einer Knieverletzung ausscheiden. Wie schlimm es sie tatsächlich erwischt hat, vermochte Trainer Manfred Szierbeck vor eingehenden Untersuchen nicht zu sagen. Er sprach nicht allein vom Resultat hat von einer bitteren Niederlage, sondern auch vom Ausscheiden seiner Spielgestalterin: „Das war ein Bruch.“ Nun bleibt abzuwarten, ob sie möglicherweise Weise für längere Zeit ausfällt. Mit Hannah Fischer hatte ohnehin eine der besten Werferinnen im TSV-Team gefehlt.

Die Gäste erlaubten sich bei der HSG wieder eine zu große Anzahl von technischen Fehlern. „Die Verletzung hat die Mannschaft geblockt, auch emotional“, so der Coach, der darauf hinwies, dass man trotz allem den Abstand bis auf vier Treffer reduzieren konnte: „Dann war die Luft raus.“ Drei Leute aus seinem Team hob er ganz bewusst heraus: Toni Rappel, die mit zwölf Treffern glänzte, sowie die beiden Torhüterinnen Vildan Acar und Victoria Kotas. Szierbeck: „Die haben ihr Bestes gegeben.“

TSV Aichach Acar, Kotas, Öttl, Vlahinic (1/1), Antonia Rappel (12/4), Lorenz, Euba (1), Ogbebor (5/1), Seker (1), Steppich, Nemec, Türk, Widmayr (1), Magdalena Rappel (1).

Siebenmeter 3:7 Zeitstrafen 3:5 Rote Karte Maushart (HSG/57:59).