Pipinsried

vor 18 Min.

Tarik Sarisakal tritt als Sportchef in Pipinsried zurück: Das sind die Gründe

Plus Der Sportliche Leiter des FC Pipinsried Tarik Sarisakal wirft überraschend hin. Der 50-Jährige betont, dass das nichts mit der sportlichen Talfahrt zu tun hat.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Der Sportliche Leiter des FC Pipinsried Tarik Sarisakal ist von seinem Posten überraschend zurückgetreten. Das gab der Verein in einer kurzen Pressemitteilung bekannt. Die sportliche Situation sei nicht ausschlaggebend, betont der langjährige Sportchef des FCP.

Zu den genauen Gründen will der 50-Jährige keine Angaben machen. „Das hat sich in den vergangenen zwei bis drei Tagen so ergeben und war nicht geplant. Es sind da einfach ein paar Sachen gewesen, über die ich aber nicht reden möchte. Ich habe noch eine Nacht darüber geschlafen und am Mittwoch die Verantwortlichen informiert“, so Sarisakal auf Nachfrage unserer Redaktion. Zuletzt kassierte Pipinsried eine deftige 1:8-Klatsche gegen die SpVgg Unterhaching. Der Klassenerhalt ist nur noch theoretisch möglich. Die sportliche Situation sei aber nicht ausschlaggebend gewesen: „Ich habe mich von der Mannschaft verabschiedet und ihr auch gesagt, dass das für mich gar keine Rolle gespielt hat. Ich möchte mich bei allen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, so Sarisakal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen