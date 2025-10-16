Pipinsried trifft auf Ex-Trainer Andreas Pummer

So kann’s ruhig weitergehen beim FC Pipinsried. Vor der Partie am Samstag um 14 Uhr beim FC Deisenhofen hat die Mannschaft nach vier Siegen und einem Unentschieden in den vergangenen Wochen den Abstand in der Bayernliga Süd auf den Zweiten TSV Landsberg bis auf einen Zähler verkürzt. Der letzte Sieg fiel den Ilmtalern kampflos zu, weil der Verband Türkgücü München vorübergehend aus dem Spielbetrieb genommen hat, nachdem der Verein mit Zahlungen im Rückstand geraten war.

Das spielfreie Wochenende konnten einige Kandidaten beim FCP dazu nutzen, um gesundheitliche Probleme auszukurieren. In Deisenhofen treffen sie auf Trainer Andreas Pummer, der in der Saison 2021/22 auf der anderen Seite im Einsatz war. Die Gastgeber gehören der Bayernliga seit 2019 an und landeten zuletzt zweimal auf dem fünften Rang, derzeit nehmen sie Platz zehn ein. In der vergangenen Runde setzte sich Pipinsried gegen Deisenhofen zuhause mit 5:1 durch, in der Rückrunde gab’s im Süden von München ein 2:2. (jeb)