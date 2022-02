Neue Rolle und neues Team: So geht es dem Aichacher Fabian Schormair

Der Aichacher Rennfahrer Fabian Schormair geht nun für eine Mannschaft aus Passau an den Start. Der 27-Jährige bekommt eine besondere Rolle.

Radrennfahrer Fabian Schormair kehrt zurück nach Deutschland – zumindest was seine Teamzugehörigkeit angeht. Der 27-Jährige fährt künftig für die Passauer Mannschaft Santic-Wibatech. Was der Aichacher 2022 alles vorhat.

In den vergangenen beiden Jahren ging Schormair für das Team Felbermayr aus dem oberösterreichischen Wels an den Start. Dort lief nun sein Vertrag aus. Da traf es sich gut, dass es seit Neuestem auch in Passau ein Kontinentalteam – die dritthöchste Kategorie – gibt. Mit seinen 27 Jahren gehört der Aichacher zu den älteren Fahrern. Dementsprechend ist auch sein Aufgabenfeld. Als sogenannter „Road Captain“ ist Schormair für das Funktionieren seiner Mannschaft verantwortlich. „Ich freue mich, dass ich diese verantwortungsvolle Position bekleiden darf. Es geht immer um das Team und ich soll mit dafür sorgen, dass wir erfolgreich sind. Das betrifft auch den taktischen Bereich“, so Schormair.

Radsport: Für Schormair geht es ins Trainingslager nach Spanien

Der Aichacher stellt den Teamerfolg in den Vordergrund, wobei er selbst auch den ein oder anderen Podestplatz einfahren möchte. Als Saisonhöhepunkte nennt der Student der Wirtschaftswissenschaften die Estland-Rundfahrt. Ob sein neues Team bei der Deutschlandtour dabei sein wird, steht noch nicht fest. „Wir haben auf jeden Fall ein ordentliches Programm“, so Schormair, der aktuell bis zu 25 Stunden pro Woche im Sattel sitzt. Hinzu kommt noch Krafttraining. Im Winter hielt sich der 27-Jährige auch auf eine andere Art fit: „Ich war viel langlaufen. Das bringt Abwechslung und macht viel Spaß. Das finde ich wichtig, weil man nicht immer nur Rad fahren kann.“

Schormair und Co befinden sich bereits in der Vorbereitung auf die Radsport-Saison. Südlich von Valencia hat das Passauer Team einmal für mehrere Wochen ein Haus für ein Trainingslager angemietet. Im Januar war Schormair bereits für zehn Tage zu Trainingsfahrten in Spanien. Am Sonntag geht es für weitere elf Trainingstage dorthin. Die ersten Rennen der Saison stehen ab März an. Dann wird Schormair sehen, ob sich die zahlreichen Kilometer im Sattel ausgezahlt haben.