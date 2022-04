Radsport

18:00 Uhr

Plötzlich gegen die Profis: So erlebt ein Aichacher seinen Auftakt

Plus Daniel Schrag bestreitet seine erste Saison im Erwachsenbereich. Der Aichacher tritt auch gegen die Profis an. Wie groß der Sprung ist und auf was es ankommt.

Von Sebastian Richly

Wie viele Kilometer Daniel Schrag in den Beinen hat, weiß der Aichacher nicht. Jedenfalls waren es deutlich mehr als im vergleichbaren Zeitraum in den vergangenen Jahren. Denn der Rennradfahrer fährt seine erste Saison im Erwachsenenbereich. Wie der 18-Jährige mit der neuen Belastung umgeht und auf welche Rennen er sich besonders freut.

