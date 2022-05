Er ist seit fast 50 Jahren auf dem Rehlinger Rasen im Einsatz

Exklusiv Georg Witzenberger hat als Platzwart in einem knappen halben Jahrhundert ungezählte Stunden für den TSV Rehling investiert.

Von 1984 bis 1988 baute der TSV Rehling sein Sportheim mit viel Eigenleistung. 30.000 Stunden wurde seinerzeit für Gottes Lohn gearbeitet und am fleißigsten war dabei Georg Witzenberger. Auf sein Konto gingen nicht weniger als 4000 Stunden; diese Leistung entspricht rund zwei Arbeitsjahren – ohne Urlaub oder ohne Pausen durch Krankheiten. Doch so groß und wertvoll dieser Einsatz auch gewesen sein mag, so war sein Engagement auf einer anderen Ebene mindestens genauso wichtig und bemerkenswert.

Witzenberger lebt im Ortsteil Allmering

1974 übernahm der Schorsch, der 1941 in Allmering, einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Rehling, geboren wurde und auch heute noch dort lebt, das Amt des Platzwartes. Und das würde er sicher nach wie vor ausüben, wenn, ja wenn die Gesundheit besser mitspielen würde. So übergab er im Herbst 2021 diese Aufgaben in jüngere Hände, an Moritz Meyr, 16, und an Benni Bachmeir, 19. Außerdem will Bernd Hochmuth, der aus Bonn zugezogen ist, bei der Pflege der Plätze mithelfen. So ganz verabschieden aber kann sich Witzenberger auch zu Beginn des neunten Lebensjahrzehntes nicht. Er will seinen Nachfolgern als Berater zur Seite stehen, wenn sie Hilfe brauchen. Den Beruf des Schlossers hat er erlernt, dieses Wissen konnte er im Ehrenamt gut gebrauchen. „Ich bin früher zur Arbeit gefahren, dann war ich schon um zwei oder drei Uhr daheim“, berichtet der Rentner, der in der Jugend und später auch bei den Erwachsenen des TSV Rehling kickte, dem er am 1. Mai 1955 beitrat. Vornehmlich im defensiven Bereich wurde er damals eingesetzt. Später wurde er zum Betreuer der Ersten Mannschaft und von 1986 bis 1988 war er Zweiter Vorsitzender. Brauchen konnte man den Allmeringer dazu bei vielen Gelegenheiten, etwa bei den Sonnwendfeiern oder bei der Austragung des Peter-Fischer-Gedächtnisturniers.

Dietrich Schmid, seit 15 Jahren der Erste Vorsitzende, weiß die Verdienste dieses Mannes sehr genau zu schätzen: „Der war praktisch jeden Tag am Fußballplatz. Leute wie der sind wichtiger als der Vorstand.“ Der Landkreis hat Witzenberger vor Jahren ausgezeichnet und der Verein hat ihn zum Ehrenmitglied ernannt. Aufwendig und mühsam war früher die Pflege der verschiedenen Plätze, heute erleichtert moderne Technik diese Arbeit. Etwa in Form eines Rasenroboters, der rund um die Uhr selbstständig eingesetzt werden kann. Dazu kommt in Rehling noch ein normaler Rasentraktor.

Zusammen mit seiner Frau verkauft er Wurstsemmeln und Getränke

Große Verdienste hat sich Georg Witzenberger auch auf einer anderen Ebene erworben. Zusammen mit seiner Frau Ingeborg, die 2011 verstarb, verkaufte er neben dem Kassenhäuschen Wurstsemmeln und Getränke, für einen Verein dieser Größenordnung eine Einnahmequelle, die man nicht unterschätzen sollte. „Wenn meine Frau nicht dabei gewesen wäre, wäre das nicht gegangen“, versichert der Rentner in dankbarer Erinnerung: „Mir hat es Spaß gemacht. Ich tät auch heute noch was, aber ich kann nicht mehr. Einmal muss Schluss sein.“ Schmid betont noch einmal, wie wichtig solche Mitglieder für einen Verein sind: „Und das ehrenamtlich und 50 Jahre lang.“ In den letzten Jahren bekam Witzenberger Unterstützung durch Georg Herzog, der in diesem Verein mit 667 Mitgliedern in acht Abteilungen die Stockschützen anführt.

