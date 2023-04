Höhenflüge in Sedlbrunn: Springreiter feiern Comeback nach Corona

Plus Zum Auftakt der Pöttmeser Pferdetage kommen viele Besucher und Besucherinnen nach Gut Sedlbrunn. Sportlich ist beim Springreitturnier einiges geboten.

Pferdesport der Extraklasse war am verlängerten Osterwochenende auf Gut Sedlbrunn bei Pöttmes geboten. Dort fand nach der Corona-Pause erstmals seit 2019 wieder ein Springreitturnier statt. Sophie Felbier hat den Event bestens organisiert. Sie ist die älteste Tochter von Nathalie und Hans Schuster, der bis vor einigen Jahren bei derartigen Veranstaltungen federführend war, und ist daher von klein auf mit den Abläufen und allen nötigen Vorkehrungen vertraut.

Von Ostersamstag bis Ostermontag liefen über 400 Starts in Springprüfungen verschiedenster Schwierigkeitsgrade, bei denen Reiter und Reiterinnen aller Altersklassen ihr Können unter Beweis stellen konnten. Felbier meinte: „Das ist eigentlich das Schöne hier, dass alle Klassen zusammenkommen und nicht getrennt sind, wie sonst üblich.“